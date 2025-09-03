Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
10.19

Osveženo pred

0 minut

Sreda, 3. 9. 2025, 10.19

Trump: Naši vojaki so sestrelili in uničili ladjo, ki je prevažala drogo iz Venezuele #video

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer povedal, da je ameriška vojska streljala na ladjo, ki je po njegovih besedah prevažala drogo iz Venezuele, in jo "uničila". Objava se je zgodila ob naraščajočih napetostih med Washingtonom in Caracasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je danes v Beli hiši povedal Trump, so ameriške sile "obstrelile ladjo (...), ki je prevažala drogo, v tej ladji je bilo veliko drog". "Zato smo jo uničili," je dodal.

Državni sekretar Marco Rubio je na omrežju X sporočil, da je "ameriška vojska izvedla smrtonosni napad (...) na ladjo z drogami, ki je izplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija".

Venezuelskega predsednika obtožujejo vodenja mamilarske združbe 

Trumpova administracija obtožuje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura vodenja mamilarske združbe in je napovedala napotitev vojnih ladij v Južne Karibe v okviru boja proti trgovini z mamili. Ameriški mediji so sredi avgusta poročali, da je ameriška mornarica v smeri Venezuele napotila tri ladje s štiri tisoč marinci, ki so se nato zasidrale blizu venezuelskih teritorialnih voda.

Maduro je v ponedeljek obsodil ameriško vojaško navzočnost v Karibih kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA je sporočil, da je Venezuela maksimalno pripravljena na obrambo.

