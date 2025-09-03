Ameriški predsednik Donald Trump je v torek napovedal, da se bo poveljstvo vesoljskih sil ZDA, ki jih je sam ustanovil v svojem prvem mandatu, preselilo iz Kolorada v Alabamo, poročajo ameriški mediji. Govorice na spletnih omrežjih o njegovih domnevnih zdravstvenih težavah pa je označil za "lažne novice".

Prejšnji predsednik Joe Biden vesoljskih sil ni ukinil, poveljstvo pa je ostalo v demokratskem Koloradu, čeprav se je za sedež intenzivno potegovala republikanska Alabama, Trump pa je ob koncu prvega mandata sprejel ukrepe za selitev iz Kolorada.

Sedež poveljstva enega od rodov ameriške vojske pomeni precejšnjo gospodarsko korist za državo oziroma skupnost, poroča Politico.

"Sedež ameriškega vesoljskega poveljstva se bo preselil v čudovito mesto Huntsville v Alabami, ki bo od zdaj naprej znano kot Rocket City (raketno mesto, op. p.)," je v torek v Beli hiši povedal Trump, obkrožen z republikanskimi kongresniki iz Alabame.

Trump ni skrival, da je bila njegova odločitev politična

Trump v svoji napovedi ni skrival, da je bila njegova odločitev politična. Kritiziral je Kolorado in dejal, da je bil pomemben dejavnik pri njegovi odločitvi to, da Kolorado volivcem omogoča volitve po pošti.

Kongresniki iz Kolorada trdijo, da bo selitev vesoljskega poveljstva škodovala nacionalni varnosti in da gre za nepotrebno razmetavanje proračunskega denarja. Notranja revizija Pentagona je sicer ugotovila, da bi bilo delovanje sedeža v Alabami na daljši rok cenejše kot v Koloradu.

Politico in drugi mediji prav tako poročajo, da republikanci v predstavniškem domu in kongresu podpirajo tudi Trumpovo zamisel, da bi se ministrstvo za obrambo ZDA po novem preimenovalo v ministrstvo za vojno ZDA.

ZDA so imele od osamosvojitve v 18. stoletju ministrstvo za vojno, ki se je leta 1949 preimenovalo v ministrstvo za obrambo.

ZDA po besedah Trumpa uničile ladjo z drogo iz Venezuele

Trump je v torkovem govoru povedal tudi, da je ameriška vojska streljala na ladjo, ki je po njegovih besedah prevažala drogo iz Venezuele, in jo "uničila". Objava se je zgodila ob naraščajočih napetostih med Washingtonom in Caracasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je danes v Beli hiši povedal Trump, so ameriške sile "obstrelile ladjo (...), ki je prevažala drogo, v tej ladji je bilo veliko drog". "Zato smo jo uničili," je dodal.

Državni sekretar Marco Rubio je na omrežju X sporočil, da je "ameriška vojska izvedla smrtonosni napad (...) na ladjo z drogami, ki je izplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija".

Trumpova administracija obtožuje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura vodenja mamilarske združbe in je napovedala napotitev vojnih ladij v Južne Karibe v okviru boja proti trgovini z mamili. Ameriški mediji so sredi avgusta poročali, da je ameriška mornarica v smeri Venezuele napotila tri ladje s štiri tisoč marinci, ki so se nato zasidrale blizu venezuelskih teritorialnih voda.

Maduro je v ponedeljek obsodil ameriško vojaško navzočnost v Karibih kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA je sporočil, da je Venezuela maksimalno pripravljena na obrambo.

Trump je danes tudi potrdil, da bo napotil nacionalno gardo v Chicago, ni pa povedal, kdaj, navaja AFP. Govorice na spletnih omrežjih o njegovih domnevnih zdravstvenih težavah pa je označil za "lažne novice".