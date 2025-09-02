Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Putin hladno zavrnil Trumpa: Ni bilo dogovora o trilateralnem vrhu

Donald Trump in Vladimir Putin na arhivski fotografiji. Kremelj je zanikal, da bi obstajal kakršenkoli dogovor o trilateralnem vrhu z Zelenskim.

Donald Trump in Vladimir Putin na arhivski fotografiji. Kremelj je zanikal, da bi obstajal kakršenkoli dogovor o trilateralnem vrhu z Zelenskim.

Foto: Guliverimage

Bo res prišlo do zgodovinskega srečanja med Trumpom, Putinom in Zelenskim? Ameriški predsednik namiguje na trilateralni vrh, a iz Moskve prihaja hladen tuš. Kremelj je vse skupaj zanikal in poudaril, da "ni bilo nobenega dogovora o srečanju". Medtem se vojna v Ukrajini nadaljuje z novimi napadi na območje Kijeva.

Rusija je odločno zavrnila trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa o pripravah na trilateralno srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. "Vsi govorijo o trilateralnem vrhu ali srečanju med Putinom in Zelenskim, ampak ni bilo nobenih konkretnih dogovorov med Putinom in Trumpom glede tega," je na ruski televiziji izjavil Putinov svetovalec za zunanje zadeve Jurij Ušakov.

Trump najprej vabil Putina, nato še Zelenskega

V avgustu je Trump najprej ločeno sprejel Putina, nato še Zelenskega, skupaj z evropskimi zavezniki. Njegove izjave so ustvarile vtis, da je mednarodna diplomacija na pragu preboja. Kasneje je pojasnil, da do dvostranskega srečanja morda ne bo prišlo, a da "trilateralni vrh ostaja možnost".

Volodimir Zelenski, Donald Trump in Vladimir Putin – domnevni udeleženci trilateralnega vrha, ki ga Kremelj zdaj zanika.
Foto: Guliverimage

Kritike na račun Moskve: Zunaj govori o miru, znotraj stopnjuje vojno

Ukrajina in številni evropski voditelji opozarjajo, da Rusija zavaja mednarodno skupnost. Čeprav se na ven prikazuje kot odprta za dialog, v ozadju še naprej stopnjuje napade in zavlačuje mirovna pogajanja, pravijo v Kijevu in Bruslju.

Vladimir Putin
Novice Putin sporoča Zahodu: Konec je

Nočni napadi na Kijev: umrla oseba

V noči na torek je Rusija znova napadla območje Kijeva. Po poročilih lokalnih oblasti je bil v zračnem napadu ubit en človek.

