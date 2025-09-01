Letalo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo v nedeljo domnevno tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je danes v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija.

Na novinarski konferenci je povedala še, da je letalo varno pristalo v Bolgariji. Dodala je, da je komisija od bolgarskih oblasti prejela informacije, da gre domnevno za motnjo s strani Rusije.

Predsednica komisije so od petka mudi na turneji po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, med drugim je obiskala Bolgarijo. Zaradi incidenta niso spremenili poti, je povedala tiskovna predstavnica.