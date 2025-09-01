Trump mu je obrnil hrbet, zdaj se smeji s Putinom

ZDA izgubljajo dolgoletnega zaveznika v ključni regiji sveta. Po mnenju nekdanjega ameriškega veleposlanika Iva Daalderja Donald Trump s carinami, izsiljevanjem in osebno politiko uničuje 25 let grajen odnos z Indijo. Posledice so že tu: upad študentov, premik Indije proti Kitajski in Rusiji ter nov zavezniški vakuum, ki ga bo ZDA težko zapolnile.

Ivo Daalder, nekdanji ameriški veleposlanik pri Natu in sodelavec harvardskega Belfer Centra, v svoji kolumni za Politico opozarja, da ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa nepopravljivo škodujejo strateškemu partnerstvu z Indijo.

Daalder je februarja 2025 obiskal Indijo in bil priča visoki podpori Trumpu. Modi je bil prvi tuji voditelj, ki ga je novi-stari predsednik sprejel v Ovalni pisarni. Mladi so sanjali o študiju v ZDA, podjetja o večjem izvozu, diplomati pa o okrepljenem partnerstvu s Kitajsko.

Začelo se je rušiti: deportacije, carine in ultimat

Trump je kmalu po Modijevem obisku začel deportirati indijske državljane. Sledila je uvedba 26-odstotne carine na ves indijski izvoz. Vrhunec pa je bil, ko je po vojaškem incidentu med Indijo in Pakistanom Trump zahteval, da mu Modi javno pripiše zasluge za ustavitev spopada.

Modi je to zavrnil, saj Indija svoj konflikt s Pakistanom obravnava kot izključno bilateralno vprašanje. Prav tako ni želel sodelovati pri srečanju s pakistanskim generalom, ki ga je Trump predlagal.

Trump se maščuje z dodatnimi carinami

Po Modijevi zavrnitvi so ZDA zaostrile trgovinsko politiko: avgusta je Trump Indiji naložil še dodatno 25-odstotno carino zaradi nakupa ruske nafte, kljub temu da ZDA same kupujejo ruski uran, Kitajska pa bistveno več ruskih energentov.

Daalder opozarja: "To ni logična ali strateška odločitev, temveč osebna zamera predsednika Trumpa."

Indija se obrača stran – proti Evropi, Kitajski in Rusiji

Posledice ameriške politike so že vidne. Vpis indijskih študentov na ameriške univerze je padel za od 40 do 50 odstotkov. Indijska podjetja se obračajo na britanski in evropski trg. Modi je po sedmih letih obiskal Kitajsko. Krepijo se odnosi z Moskvo.

Modi zdaj poudarja nacionalno samozadostnost, v Indiji pa prevladuje prepričanje, da ZDA niso več zanesljiv partner.

Modi se obrača proti vzhodu: objem s Putinom in pogled proti Kitajski

Na dvodnevni vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) je presenetljivo po sedmih letih prišel prav Modi. Po tem, ko je Trump Indiji naložil 50-odstotno carino zaradi uvoza ruske nafte, se Indija nagiba k otoplitvi odnosov s Kitajsko. Modi je na srečanju objel Putina, nato pa skupaj z njim odkorakal proti Šiju. Prizor, ki je sprožil številne analize in vprašanja.

Po mnenju Iva Daalderja ZDA s Trumpovo politiko same sebi spodkopavajo strateško prihodnost. Namesto da bi utrdil vezi z Indijo kot protiutež Kitajski, je Washingtonu uspelo odgnati partnerja v naročje Pekinga in Moskve. In to v trenutku, ko si svet oblikuje novo geopolitično ravnotežje.