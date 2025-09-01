Grozili so vsem po spisku, tudi Ljubljani. Zdaj so se pojavila sporočila Rusije.

V času, ko nekdanji ruski predsednik naši severni sosedi Avstriji grozi z maščevanjem, če se pridruži zvezi Nato , in po tem, ko so mnogi vplivni ruski politiki in medijske osebnosti zaradi njihove podpore Ukrajini z jedrskim uničenjem, vojaško akcijo ali okupacijo grozili tako rekoč vsem članicam EU, tudi Sloveniji, Rusija v več evropskih državah izvaja propagandno kampanjo s sloganom "Rusija ni moja sovražnica".

Nova propagandna kampanja je del Kremljeve tako imenovane hibridne vojne proti članicam Evropske unije, navajajo v centru za boj proti dezinformacijam, ki deluje pod okriljem ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo.

Njen namen je sejati razdor v družbi in javnost v ciljnih državah prepričevati, da Rusija v Ukrajini v resnici deluje v vlogi mirovne sile, zmanjševati težo dejanj Rusije v Ukrajini in krhati podporo nadaljnji pomoči Ukrajini, navajajo.

Ena od propagandnih nalepk, ki so jo opazili v Romuniji. Foto: Ukrajinski svet za nacionalno varnost in obrambo

Medij, prek katerega poteka propagandna kampanja, so nalepke s sloganom "Rusija ni moja sovražnica", ki so jih do zdaj opazili že na javnih mestih v Italiji, Franciji in Romuniji.

Podoben slogan se večkrat pojavlja tudi na transparentih, ki jih v različnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, predstavljajo udeleženci proruskih shodov.

Eden od transparentov na lanskem shodu Gibanja Slovenija proti rusofobiji v Ljubljani. Foto: X / @omojblog

Prijatelj, ki grozi z uničenjem ali okupacijo

Propagandna operacija, ki državljane in državljanke več evropskih držav poskuša pomiriti oziroma prepričati, da Rusija ni sovražna država, se je zgodila po treh letih in pol nenehnih groženj z ruskega političnega in medijskega vrha.

Tarče groženj so zelo pogosto evropske države, natančneje članice Evropske unije in Velika Britanija, ki jim v Moskvi močno zamerijo podporo Ukrajini po tem, ko jo je napadla in delno okupirala Rusija, ter sankcije, ki so jih evropske države uvedle (ali podprle) proti Rusiji.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev (desno ob Putinu) je prejšnji teden z maščevanjem grozil Avstriji, če bi se ta po desetletjih nevtralnosti odločila za vstop v zvezo Nato. Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je med vrsticami večkrat grozil z možnostjo uporabe jedrskega orožja zoper države članice zveze Nato, med katerimi so tudi številne evropske države.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je take grožnje večkrat izrekel bolj neposredno.

Vplivni ruski televizijski voditelji in njihovi gostje so z uničenjem od začetka vojne v Ukrajini večkrat grozili tako rekoč celotnemu spisku evropskih držav, ki na tak ali drugačen način pomagajo Ukrajini.

Vladimir Solovjov, eden najslavnejših ruskih televizijskih voditeljev, ki zadnja tri leta in pol v svoji pogovorni oddaji na najbolj gledani ruski televiziji občinstvo skoraj vsak teden hujska proti Ukrajini, Evropi in ZDA, je maja letos izrekel srhljivo grožnjo, uperjeno proti državam, ki se zavzemajo za konec vojne v Ukrajini: "S temi evropskimi kreteni nimam več razpravljati o ničemer. Tudi z Ukrajinci ne. Vi hočete prekinitev ognja. Jaz pa hočem vašo smrt. Različni smo. Zaradi tega si vi, evropski izmečki, od nas zaslužite samo eno, in to je maščevanje." Foto: Profimedia

Grožnjam oziroma ruskim ozemeljskim težnjam se ni izognila niti Slovenija. Avgusta 2023 je propagandist Nikolaj Vavilov v oddaji Olge Skabejeve, ki je v ruskih medijskih krogih znana kot "Putinova železna punčka", saj velja za veliko zaveznico ruskega predsednika, na enem od najbolj gledanih televizijskih kanalov v Rusiji dejal, da se bo njihova država vrnila na poti stare slave Ruskega imperija in da bodo osvojili več evropskih mest, vključno z Dresdnom, Prago in Ljubljano: