Dmitri Medvedjev, predsednik Rusije med letoma 2008 in 2012 in predsednik ruske vlade med letoma 2012 in 2020, zdaj pa namestnik predsednika Varnostnega sveta Ruske federacije, je Nemčiji v odziv na članek v časniku Bild, ki je po njegovem mnenju "revanšističen" do Rusije, zagrozil, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo najnovejši ruski tanki zapeljali na Trg republike v Berlinu. Medvedjev je sicer znan po številnih grožnjah, predvsem grožnjah z jedrskim orožjem in vsesplošnim uničenjem, s katerimi je od začetka vojne v Ukrajini zapretil napadeni državi, članicam Evropske unije, Združenim državam Amerike in zvezi Nato.

Kot je razvidno iz njegove objave na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je Medvedjeva, sicer velikega podpornika in zaupnika ruskega predsednika Vladimirja Putina, močno zmotil prispevek v nemškem mediju Bild.

The German newspaper Bild has published a revanchist article where it proudly announces German tanks’ comeback to the Russian land. In response, we’re going to do everything to bring the newest Russian tanks to Platz d. Republik. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 9, 2024

Pri časniku so ponovili, da Ukrajina v vojni z Rusijo uporablja tudi nemške tanke, ti pa naj bi bili celo del nedavnega čezmejnega prodora ukrajinske vojske v rusko regijo Kursk. Ob tem so pri Bildu morda malce neposrečeno dodali, da so se nemški tanki po dolgem času vrnili v Kursk.

Neposrečeno zato, ker je v bližini mesta Kursk leta 1943 potekala verjetno največja (tankovska) bitka v zgodovini vojskovanja, končni rezultat pa je bil zmaga Sovjetov in poraz sil takratne nacistične Nemčije. Bitka pri Kursku velja tudi za eno od prelomnic druge svetovne vojne.

Dmitri Medvedjev je v zapisu na družbenem omrežju X dodal, da se bo Rusija na prispevek v Bildu odzvala tako, da se bo zelo potrudila, da bodo najnovejši ruski tanki zapeljali na Trg republike v Berlinu. Ta se sicer nahaja v neposredni bližini zgradbe nemškega parlamenta.

Dmitri Medvedjev je marca letos na dogodku za mladino v ruskem mestu Soči ob obali Črnega morja med drugim dejal, da je Ukrajina del Rusije in da so kakršnakoli mirovna pogajanja s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim nemogoča. Svoja stališča je predstavljal pred zemljevidom dela Evrope. Ta je Ukrajino prikazoval kot veliko manjšo državo kot danes, in sicer kot od Črnega morja povsem odrezano enklavo v približni velikosti Moldavije, v središču katere je zdajšnja prestolnica Ukrajine Kijev. Celoten severni, osrednji, južni in vzhodni del Ukrajine je medtem prikazan kot ozemlje Rusije, deli zahodne Ukrajine pa so na zemljevidu Medvedjeva razdeljeni med Poljsko, Romunijo in Madžarsko. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Grožnja na grožnjo: to so (skoraj) vse, ki jih je Medvedjev samo na Twitterju zapisal od začetka vojne v Ukrajini

Nekdanji ruski predsednik je v zadnjih dveh letih in pol, kolikor traja vojna v Ukrajini, sicer precej pozornosti pritegnil z grožnjami vsem, ki so obsodili in še obsojajo rusko invazijo Ukrajine, podpirajo napadeno državo in ji priznavajo pravico do protinapada, Ukrajini pošiljajo pomoč v obliki orožja in opozarjajo na imperialistične težnje Kremlja, katerega najvidnejši akterji vključno z Medvedjevim so začetka leta 2022 večkrat jasno nakazali, da Ukrajina kot država zanje ne obstaja oziroma jo vidijo zgolj kot podaljšek Rusije.

Od februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, je nekdanji ruski predsednik Medvedjev samo na družbenem omrežju X tako:

- z napadi s strateškim jedrskim orožjem grozil Združenim državam Amerike, Franciji in Veliki Britaniji (vir),

- z napadom z jedrskim orožjem grozil nekdanjemu britanskemu zunanjemu ministru Davidu Cameronu (vir),

- s smrtjo med vrsticami grozil predsedniku "neobstoječe države Latvije" Edgarsu Rinkēvičsu (vir),

- Švici grozil z zamero s strani Rusije, ker je v Švici potekala mirovna konferenca (vir),

- ameriškemu igralcu Georgeju Clooneyu grozil z zasliševanjem in mučenjem s strani za to posebej izurjenih ruskih "novinarjev" (vir),

- namigoval, da se je Rusija pripravljala na maščevalni jedrski napad na Ukrajino (vir),

- grozil z vojno proti zvezi Nato in "velikimi izgubami za celotno človeštvo" (vir),

- grozil z napadi na Veliko Britanijo in Nemčijo (vir),

Dmitri Medvedjev je v času predsedovanja Rusiji veljal celo za bolj zmerno alternativo Vladimirju Putinu, zdaj pa ga širša mednarodna javnost vidi predvsem kot Putinovega glavnega vojnega hujskača, saj Ukrajini in Zahodu redno grozi z jedrskim orožjem. Foto: AP / Guliverimage

- zvezi Nato grozil z napadi, tudi na njeno osebe, če države članice Ukrajini dobavijo obrambne raketne sisteme Patriot (vir),

- britanskemu premierju Rishiju Sunaku in njegovi delegaciji grozil z bombardiranjem med njegovim obiskom Kijeva (vir),

- morebitnim Japoncem, ki jih skrbi situacija s Kurilskimi otoki, predlagal, naj storijo samomor (vir),

- več državam članicam EU, ki so tudi države zveze Nato, grozil z jedrskim orožjem in "apokalipso" (vir),

- grozil z napadom na centre odločanja v državah, ki bi Ukrajini omogočile dostop do orožja, ki bi lahko zadelo cilje v Rusiji (vir),

- spet grozil z napadom z jedrskim orožjem na vse države, ki bi Ukrajini dostavile rakete daljšega dometa (vir),

- Ukrajini v primeru napada na polotok Krim grozil z "napadom z orožjem vseh vrst" (vir),

- nemškemu obrambnemu ministru grozil z rusko vojaško parado sredi Berlina (vir),

- Poljski grozil z ruskimi raketami, ki lahko nosijo jedrske bojne glave (vir),

- Zahodu grozil z uničenjem podmorskih komunikacijskih kablov (vir),

- grozil z množičnim uničenjem zaradi globalnega jedrskega spopada (vir),

- ob poskusu ukrajinske protiofenzive leta 2023 grozil z "neizogibno" uporabo jedrskega orožja v primeru, da bi bila protiofenziva na ozemljih, ki jih okupira Rusija, uspešna (vir),

- Evropi ob novici, da bo Ukrajina prejela bojna letala F-16, grozil z uničenjem (vir).