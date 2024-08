Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je ob spopadih med ruskimi in ukrajinskimi silami v bližini ruske jedrske elektrarne Kursk v petek pozvala k zadržanosti. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je Rusijo in Ukrajino pozval k spoštovanju pravil jedrske varnosti na konfliktnih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Na tej točki bi rad pozval vse strani k maksimalni zadržanosti, da bi se izognili jedrski nesreči s potencialno resnimi posledicami sevanja," je opozoril Rafael Grossi.

Jedrska elektrarna Kursk je ena od treh največjih jedrskih elektrarn v Rusiji in eden od temeljev ruske državne energetike. Elektrarna je ključni dobavitelj elektrike za ogromen delež ruske proizvodnje železove rude, jekla in nasploh industrije kovin. Na jedrsko elektrarno Kursk se zanaša tudi okrog 90 odstotkov celotne industrije in milijoni odjemalcev električne energije v regiji Kursk.

Obstajajo poročila o "pomembnih vojaških dejavnostih" v regiji, je dejal Grossi, potem ko so ukrajinske sile v torek vdrle v rusko regijo Kursk, od takrat pa na območju potekajo spopadi.

Kot je dejal, je "osebno v stiku s pristojnima organoma obeh držav" in bo "še naprej obveščal mednarodno skupnost" o razmerah.

Od začetka ruske agresije v Ukrajini IAEA opozarja na nevarnost jedrske nesreče, zlasti v jedrski elektrarni Zaporožje (na fotografiji) na jugu Ukrajine, ki so jo ruske sile zavzele marca 2022. Foto: Reuters

Po navedbah predstavnikov jedrske elektrarne v mestu Kurčatov v regiji Kursk, ki jih povzema ruska tiskovna agencija Ria Novosti, v elektrarni vse "deluje normalno" z običajnimi ravnmi sevanja, poroča AFP.

Ali Rusija pričakuje, da bo Ukrajina poskusila prevzeti nadzor nad jedrsko elektrarno oziroma jo celo sabotirati?

Ruska vojska je pred dnevi sporočila, da je okrepila varnost okoli jedrske elektrarne in njenih štirih reaktorjev. Rusko diplomatsko predstavništvo na Dunaju pa je v petek sporočilo, da so v bližini jedrske elektrarne našli dele sestreljenih raket, poročajo ruske agencije.

Kot je poročal ukrajinski portal Kyiv Independent, ki se sklicuje na ruske medije, so bili vsi vhodi v kompleks jedrske elektrarne Kursk v petek blokirani. Dela na razširitvi jedrske elektrarne z dvema dodatnima reaktorjema, ki so se začela leta 2017, so bila zaradi ukrajinskega približevanja elektrarni zaustavljena, vsi delavci pa poslani domov.

Jedrska elektrarna Kursk je od mesta Sudža, kamor je vdrla ukrajinska vojska - Ukrajina trdi, da je prevzela nadzor nad mestom, drugi viri poročajo, da ukrajinski vojaki nadzorujejo dele mesta -, oddaljena približno 80 kilometrov. Foto: Shutterstock

Vodstvo elektrarne naj bi zaposlenim medtem svetovalo, naj si vzamejo dopust na lastne stroške in iz bližine elektrarne evakuirajo svoje družine.

Da je po ukrajinskem vdoru zmanjšala število svojih zaposlenih, ki so prisotni v jedrski elektrarni Kursk, je potrdila tudi ruska državna jedrska agencija Rosatom.