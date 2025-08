V Celju toča debela kot jajce, na udaru kmalu Dolenjska #video

Poletje se v teh dneh kaže s spremenljivim obrazom – vremensko dogajanje bo tudi ta konec tedna precej razgibano. Slovenijo so v popoldanskih urah zajeli močni nalivi, nevihte so se okoli 17. ure začele pomikati v smeri Slovenskih Konjic in Slovenske Bistrice.

Modeli nakazujejo, da bo močan nevihtni pas potoval direktno v smeri Maribora in Goričkemu. Istočasno bi se naj nevihtna linija pri Postojni pričela krepit, kar pomeni, da bo kasneje na udaru tudi Dolenjska - podobno kot sedaj Štajerska, so zapisali na portalu Neurje.si.

"V prihodnjih urah so na Štajerskem in v Pomurju možna neurja!" so opozorili na Neurje.si.

V zadnje pol ure je na meteorološki postaji Volče pri Tolminu padlo 23,8 milimetra padavin, kar nakazuje na močan naliv, so ob 15.20 objavili pri agenciji za okolje.

Tudi v Italiji so se dopoldne razvile posamezne nevihte, ki so se organizirale v večji nevihtni pas oziroma sistem, ki je prek Furlanije dosegel zahodni del Slovenije. Nevihtna linija bo potovala od zahoda proti vzhodu Slovenije, spremljali pa jo bodo nalivi, močnejši sunki vetra ter krajevno tudi toča, opozarjajo vremenoslovci.

Glavnina vremenskega dogajanja bo med 13. in 22. uro. Arso je za vso Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Tako je bilo ob 13. uri v Kopru:

Slovenski Istri pa se je približala močna supercelična nevihta, ob kateri je padala tudi toča. Nevihtna aktivnost se bo v prihodnjih urah le še stopnjevala, so napovedali na Neurje.si.

Nedelja: padavine zjutraj, burja na Primorskem

Tudi v nedeljo bo vreme sprva precej oblačno, z občasnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami. Čez dan se bo začelo jasniti, predvsem z zahoda. V popoldanskem času se bodo krajevne plohe še pojavljale, predvsem v notranjosti Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo med 10 in 16 stopinj Celzija, dnevne med 19 in 26 stopinj Celzija.

Sosednje pokrajine: nevihtna fronta in vetrovno

Tudi naši sosedi se bodo ta konec tedna soočali z nestanovitnim vremenom. Danes bodo plohe in nevihte pogoste, zlasti opoldne in popoldne. V Kvarnerju bo najprej pihal jugo, ki ga bo popoldne zamenjal okrepljen zahodni do severozahodni veter. V nedeljo se bo vreme začelo umirjati, a posamezne plohe in nevihte ostajajo verjetne.

Obeti: vreme se počasi stabilizira

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha. V torek pa nas končno čaka sončno in suho vreme.