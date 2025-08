Hrvaška z močnim mimohodom in jasnim političnim sporočilom

Čeprav dogodek tradicionalno nosi ime vojaški mimohod, je bil letošnji poudarek širši, piše Večernji list. V postrojih so poleg vojske sodelovale tudi različne službe za zaščito in reševanje – policija, civilna zaščita, HGSS, gasilci, Rdeči križ. Njihova usklajenost in natančnost sta pri marsikaterem opazovalcu vzbudili vtis, da je Hrvaška danes ena izmed najbolje organiziranih držav na področju varnosti v regiji.

"Videli smo, kam so šla vlaganja zadnjih let – v sodobne, učinkovite sisteme, ki delujejo kot dobro naoljen mehanizem," so poudarjali hrvaški mediji. Mimohod je na simbolni ravni pokazal pripravljenost države na krizne razmere, ne le vojaške, temveč tudi civilne narave.

Zastave partnerjev kot politično sporočilo

Posebno pozornost je pritegnila udeležba predstavnikov partnerskih držav, ki so se hrvaškim enotam pridružili s svojimi državnimi zastavami. Med njimi so bile zastave ZDA, Združenega kraljestva, Poljske, Luksemburga, Portugalske, Madžarske, Slovaške, Litve in Albanije. To je močno politično sporočilo – Hrvaška je danes polnopravna članica zveze Nato in njen status v mednarodni skupnosti je v zadnjih desetih letih opazno zrasel.

Spomnimo: mimohoda leta 2015 se je med tujimi državami udeležilo zgolj Združeno kraljestvo. Takrat naj bi srbska diplomacija, ki obeleževanje operacije Nevihta vidi kot praznovanje etničnega čiščenja, močno pritiskala na tuje države, naj ne sodelujejo. Tokrat so ti pritiski očitno spodleteli.

Foto: Pixsell/Marko Lukunic

Čeprav operacijo Nevihta Hrvaška obeležuje kot zmagovito in osvobodilno, pa ostaja zgodovinsko in politično občutljiva. Po podatkih različnih nevladnih organizacij je v dneh po operaciji svoje domove zapustilo več deset tisoč srbskih civilistov. Mednarodna skupnost danes operacijo večinoma priznava kot legitimno vojaško akcijo za ponovno vzpostavitev suverenosti države.

Letošnji mimohod je tako predstavljal več kot le obeležitev zgodovinskega dogodka. Bil je prikaz sodobne, samozavestne države, ki se vidi kot del evropske in varnostne arhitekture Zahoda – in kot država, ki kljub zgodovinskim ranam svojo prihodnost gradi z zavezniki, se piše Večerni list.