Država bo z novo družbo krepila obrambno industrijo

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na današnji seji podal soglasje k pridobitvi kapitalske naložbe v obliki ustanovitve nove družbe, ki bo v skladu z načrti vlade vlagala v projekte in podjetja s področja obrambne industrije. Družba z omejeno odgovornostjo bo v stoodstotni lasti države, so sporočili iz SDH.

Ustanovitev nove družbe predvideva strategija razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Sloveniji, ki jo je prejšnji teden sprejela vlada. Njen namen je spodbujanje in krepitev slovenske obrambne industrije, njeno vključevanje v širše okolje EU ter prispevanje h krepitvi evropske obrambne, tehnološke in industrijske baze.

Da bomo lahko spodbudili vključevanje malih in srednjih podjetij v mednarodni prostor in ustvarili enake konkurenčne pogoje, je treba povečati strateška vlaganja v ključna domača podjetja v obrambni panogi ter povečati vlogo države oziroma državnega vpliva na njihovo upravljanje, so v sredo po seji vlade pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Nova družba bo tako z naložbami v strateška partnerstva ter s kapitalskimi vložki spodbujala sinergije med slovenskimi podjetji na področju obrambne dejavnosti, podpirala proizvodnjo in prodajo obrambnih sistemov ter prispevala h gospodarskemu razvoju, so danes sporočili iz SDH.

Jasno začrtana vloga SDH

Pri pripravi osnutka strategije je sodeloval tudi SDH, katerega vloga je jasno začrtana že v resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040: z vlaganji v projekte in podjetja bo podpiral razvoj obrambne industrije ter prispeval h krepitvi varnosti ter povečanju odpornosti države, so še pojasnili v SDH.

Minister za delo Luka Mesec je v sredo napovedal, da bo novoustanovljena družba pomagala slovenskim podjetjem, da pridejo do sredstev, ki se zdaj v Evropi silno povečujejo zaradi investicij v vojaško tehnologijo in orožje. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je ponazoril: "Gre preprosto za to, da bomo lahko na ta način vključili naša podjetja in bo, če povem poenostavljeno, denar ostal doma."

Po njegovih besedah je že pripravljen dokument, na kakšen način bi se vključevalo slovenska podjetja in katera bi to bila. Pregledal ga bo še novoustanovljeni strateški svet za obrambno, tehnološko in industrijsko bazo ter odpornost kot medresorska skupina. Šele na tej podlagi se bo vključil SDH, "ki je edini pristojen, da lahko na področju gospodarstva tudi kaj sodeluje in pove," je Lovše odgovoril na vprašanje o vlogi SDH.