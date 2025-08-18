Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

18. 8. 2025,
19.39

1 ura, 14 minut

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 19.39

1 ura, 14 minut

Po gasilski veselici brutalno pretepli 17-letnika, zdravi se v UKC Maribor

R. K.

Pretep | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V noči na nedeljo so po gasilski veselici v Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnega Mariborčana. Kot poroča 24ur.com, se mladoletnik še vedno zdravi v UKC Maribor.

Slovenijo pretresa nov primer nasilja. Tokrat so po gasilski veselici v Slovenski Bistrici neznanci pretepli 17-letnika. Ko je ta zapuščal prizorišče veselice in iskal prijatelja, se je zapletel v pogovor z neznanci, ki so ga nato napadli. 

Kot je razvidno s posnetka, ki so ga posneli opazovalci, so ga neznanci obkolili in začeli pretepati. Njegovi prijatelji so o dogajanju obvestili starše, na kraj so prispeli tudi reševalci.

O dogajanju sta za 24ur spregovorila pretepeni 17-letnik in njegova mama. Ta je povedala, da so sinu izbili zobe, poškodovano ima tudi oko. Starša sta del pretepa celo spremljala prek videoklica. 

