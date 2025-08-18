Konec tedna je na Primorskem v večernih in jutranjih urah prišlo do več sporov, ki so se v skoraj vseh primerih končali z nasiljem. Policisti so obravnavali šest tovrstnih primerov, v petih primerih so izdali plačilni nalog. Zaradi groženj in nasilja nad policisti pa so pridržali dve osebi, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V petek zjutraj se je 33-letni moški iz okolice Poljčan nedostojno vedel do zaposlenih v gostinskem lokalu pri avtobusni postaji v Kopru. Od tam se je odpeljal z električnim skirojem, policisti pa so ga izsledili v bližini. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,13 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zato so mu policisti izdali plačilni nalog. Tudi med postopkom je 33-letnik kršil javni red in mir, grozil in se nedostojno vedel še do policistov, zato so zanj odredili pridržanje.

Policisti so v petek popoldne izdali plačilni nalog tudi 50-letniku iz Izole, ki se je žaljivo vedel do 56-letne sosede.

Zvečer pa so se na Belvederju sprli 42-letnik iz Izole, 29-letnica in 21-letnica iz Ljubljane, ki so nekdanji sodelavci. Policisti so 42-letniku izdali odločbo o hitrem postopku zaradi kršitve javnega reda in miru, zaradi poškodovanja vozila pa ga bodo kazensko ovadili.

Pestro je bilo tudi v noči na soboto, ko nekaj pred 2. uro zjutraj 19-letnik na javni prireditvi na Škofijah ni upošteval varnostnikov, med postopkom pa se jim je tudi fizično uprl. Varnostniki so uporabili prisilna sredstva, policisti pa so mu izdali plačilni nalog.

20-letnik udaril policista

Okoli 4.30 pa se je po zaključku javne prireditve na Škofijah sprla skupina ljudi. Policisti, ki so intervenirali, so zoper 21-letnika iz Kopra in 22-letnika iz Izole uporabili prisilna sredstva ter jima izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Med policijskim postopkom je do policista pristopil še 20-letnik iz okolice Kopra, ga z roko udaril v obraz in zbežal. Policisti so 20-letnika prijeli in ga pridržali, prav tako pa ga bodo kazensko ovadili. V intervenciji sta se lažje poškodovala še dva policista.

Zgodaj zjutraj v nedeljo pa sta se pred lokalom v Portorožu stepla 26-letnik iz Škofje Loke in 29-letnik iz Kopra. Policisti so jima zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog, so še sporočili s PU Koper.