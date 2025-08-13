Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
13. 8. 2025,
7.39

Osveženo pred

14 minut

pretep Hrvaška policija

Sreda, 13. 8. 2025, 7.39

14 minut

Množični pretep v Medulinu: uporabili nože, sodelovali otroci, prispela specialna enota policije

Avtor:
K. M.

Policija Hrvaška | Na policijski postaji Medulin so dogodek potrdili, a podrobnosti niso navedli. | Foto Pixsell

Na policijski postaji Medulin so dogodek potrdili, a podrobnosti niso navedli.

Foto: Pixsell

Hrvaški policisti ugotavljajo okoliščine konflikta oziroma množičnega pretepa, ki se je zgodil v torek okoli 20. ure na parkirišču nakupovalnega središča na vhodu v Medulin, poroča portal Index.hr.

Lokalni portali neuradno navajajo, da se je množični pretep zgodil na parkirišču trgovine Plodine na vhodu v Medulin. V njem naj bi sodelovalo več oseb romske narodnosti.

Prva skupina udeležencev pretepa je imela avtomobil s karlovškimi registrskimi tablicami, druga pa z nemškimi. Na kraju dogodka je bil poškodovan bel mercedes z nemškimi registrskimi tablicami. Po neuradnih informacijah naj bi v pretepu sodelovale osebe, ki so se pred kratkim spopadle v Giardiniju v Pulju.

Neuradno je tudi znano, da so v pretepu poleg odraslih sodelovali otroci. Enega človeka so aretirali in odpeljali na policijsko postajo.

Domnevno uporabili nože

Po besedah očividcev naj bi skupini v spopadu uporabili tudi nože, poroča Istarski.hr.

Na policijski postaji Medulin so dogodek potrdili, a podrobnosti niso navedli. "Več informacij bo znanih po koncu policijske preiskave," so sporočili. 

Na kraju spopada so bili trije policijski kombiji in več policijskih avtomobilov, prisotni pa so bili tudi pripadniki kriminalistične policije, opremljeni z neprebojnimi jopiči.

Policija
