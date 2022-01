Po pretepu v baru s karaokami izbruhnil požar. Umrlo najmanj 19 oseb. #video

V Sorongu, glavnem mestu indonezijske province Zahodna Papua, so se v torek v baru s karaokami steple mladoletniške tolpe. Po doslej znanih informacijah sta se dve skupini spopadli z mačetami, puščicami in molotovkami.

Eno osebo so med pretepom zabodli z nožem, nato je v lokalu, kjer je ostalo ujetih 18 oseb, izbruhnil požar.

Preiskovalci še ugotavljajo ali je bil požar podtaknjen ali naključen.

#Breaking: At least 18 people were killed during clashes between two groups at a club in the town of Sorong in #Indonesia's West Papua province, police said Tuesday, with most dying after the night spot caught fire in the violence. pic.twitter.com/80FLMly1qM