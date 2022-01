V naselju Šmiklavž v občini Novo mesto je zagorela bivalna zidanica. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolž in Stopiče so požar pogasili, v zidanici pa so našli mrtvo osebo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Do požara je prišlo v soboto, okoli 18.34 ure. Gasilci so požar uspeli pogasiti, na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti. Po poročanju Dolenjska News so v objektu našli mrtvo osebo, po prvih informacijah gre za moškega.

Pri gašenju se je poškodoval en gasilec, polovica objekta je uničena. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je odklopil elektriko.