Ponedeljek,
25. 8. 2025,
18.57

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 18.57

Na Zanzibarju prijeli nekdanjega člana uprave celjske družbe Kovintrade

St. M., STA

tiralica, Mitja Pavlin | Foto policija

Foto: policija

Tanzanijska policija je na Zanzibarju prijela nekdanjega člana uprave celjske družbe Kovintrade Mitjo Pavlina, ki ga je slovenska policija letos uvrstila na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu, poroča portal N1. Pavlin je obtožen, da naj bi s spornimi posli pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Informacijo o prijetju 63-letnega državljana Slovenije na Zanzibarju so za portal potrdili na Generalni policijski upravi. Pojasnili so, da je bil ta obtožen kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kjer je nastala velika premoženjska škoda.

Za njim sta bili razpisani tiralica in mednarodna tiralica celjskega okrožnega sodišča, iskali pa so ga od leta 2020. "Prijetje je rezultat tesnega sodelovanja in pravočasne izmenjave informacij med slovensko in tanzanijsko policijo," so še navedli za portal.

Pavlin od 2022 na begu

Po poročanju N1 je slovenska policija Pavlina letos uvrstila tudi na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu.

Pavlin je obtožen, da naj bi kot član uprave celjske družbe Kovintrade s spornimi posli oškodoval podjetje in si pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Obtožnice pravosodnim organom ni uspelo vročiti, saj je aprila 2022 izginil.

Po poročanju TV Slovenija so kriminalisti preiskave v primeru Pavlina izvedli leta 2019 na podlagi prijave družbe Kovintrade, kjer je bil Pavlin nekoč zadolžen za trge Rusije, Belorusije in Ukrajine. Pozneje so v podjetju ugotovili, da naj bi podpisoval tudi anekse k pogodbi o trgovinskem zastopanju s podjetjem v Minsku, ki je bilo že zdavnaj izbrisano iz registra beloruskih podjetij.

