Mamo, ki je sestrično Tadeja Pogačarja odpeljala v tujino, iščejo s tiralico

Evropski policijski urad Europol je na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropski uniji nedavno dodal Meliso Smrekar, mamo Julije Pogačar, ki je pred tremi leti in pol deklico odpeljala v tujino, za njima pa se je izgubila vsaka sled. Sprva so ju uvrstili na Interpolov seznam pogrešanih oseb , zdaj pa Smrekar iščejo tudi s tiralico.

Kot je razvidno z njihove spletne strani, je 56-letna Melisa Smrekar, ki se je prej imenovala Nataša Brumen, obtožena ugrabitve, nezakonitega pridržanja in zajetja talcev. Na seznam so jo dodali 20. junija, 1.329 dni po tem, ko je z deklico izginila neznano kam. Europol opozarja, da je vse osebe, ki se znajdejo na tem seznamu, treba obravnavati kot nevarne in se jim ne približevati. Vse informacije, ki jih imate o teh osebah, sporočite prek spletne strani ali na katerokoli policijsko postajo, dodajajo.

Oče izjav za medije ne daje več

Deklica in njena mama sta pogrešani od novembra 2021, ko sta se z zakoncema Luko in Anko Ule z avtomobilom odpravili na krajši dopust, s katerega se nista vrnili. Julijin oče sklepa, da so odšli v Španijo, od tam pa s trajektom na Kanarske otoke. Ob njunem izginotju je za pomoč pri iskanju prosil tudi Tadej Pogačar, ki pa ga Julijin oče s tem primerom ne želi obremenjevati.

Dekličin oče za informacije o Juliji in njeni mami ponuja 50 tisoč evrov nagrade. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl Julijin oče Peter Pogačar po poročanju Slovenskih novic izjav za medije ne daje več. V upanju, da bi mu kdo pomagal, je že pred leti ustvaril spletno stran findjulija.com, kjer zbira informacije o njenem izginotju, za kakršnokoli informacijo, ki ga bo pripeljala do njegove hčerke, pa ponuja tudi 50 tisoč evrov nagrade.

Kot je oktobra lani povedal za španski športni časopis Marca, svoje hčerke ni videl od 3. novembra 2021. Njegova nekdanja žena je namreč izklopila mobilni telefon in se umaknila z družbenih omrežij. Prepričan je, da je Julijina ugrabitev povezana s kultom, ki ga vodi Slovenka Lana Praner. Ta svojim privržencem obljublja, da so izbranci, ki jih bo prišla iskat vesoljska ladja in jih odpeljala na neznan planet, tisti, ki bodo ostali na Zemlji, pa bodo propadli. Ključna naj bi bila tudi Andrejka Anderle, ki je prodajala njene knjige.