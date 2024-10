Za malo sestrično slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja se je izgubila vsaka sled. Ker skoraj tri leta po izginotju 13-letne Julije in njene mame Melise še vedno niso našli, je Julijin oče Peter Pogačar za pomoč prosil španski športni časopis Marca. V pogovoru je razkril, da tudi po treh letih ostaja optimističen: "V življenju imam samo eno poslanstvo in eno željo. Da jo najdem in varno pripeljem domov. Vse drugo zame ni pomembno."

Deklica in njena mama sta pogrešani od novembra 2021 (1.092 dni), ko sta se z zakoncema Luko in Anko Ule z avtomobilom odpravili na krajši dopust, potem pa izginili neznano kam. Julijin oče sklepa, da so odšli v Španijo, od tam pa s trajektom na Kanarske otoke. Ob njunem izginotju je za pomoč pri iskanju prosil tudi Tadej Pogačar.

Dekličin oče za informacije o Juliji in njeni mami ponuja 50 tisoč evrov nagrade.

Potovanje, s katerega se nista vrnili

Ker iskanje deklice in njene mame tudi po treh letih ni bilo uspešno, je dekličin oče Peter Pogačar zdaj za pomoč prosil španski športni časopis Marca. Kot je povedal, svoje hčerke ni videl od 3. novembra 2021, ko sta se za njima izgubile vse sledi. Njegova bivša žena je namreč izklopila mobilni telefon in se umaknila z družbenih omrežij.

Na "potovanje, s katerega se nista vrnili" sta vzeli samo potne liste, vse ostalo pa pustili doma. Po njunem izginotju je policija pregledala mobilni telefon dekličine mame in ugotovila, da je bila zadnje dni pred odhodom v stiku z zakoncema Ule. "Policija je z njima navezala stik in ju uspela locirati. Ko so jima povedali, da ju iščejo v zvezi z izginotjem deklice Julije, sta vpletenost zanikala in takoj izklopila svoje naprave. Od takrat dalje sta nedosegljiva," je v pogovoru pojasnil Pogačar.

Tako Julija kot njena mama Melisa Smrekar, prej Nataša Brumen, sta na Interpolovem seznamu pogrešanih oseb. Foto: PU Ljubljana

Lana Praner mu je ponudila pomoč pri iskanju

V nadaljevanju je izpostavil, da je Julijina ugrabitev povezana s kultom, ki ga vodi Slovenka Lana Praner: "Melisa je začela njene seanse obiskovati leta 2013, s seboj pa pogosto peljala tudi Julijo. Lana je zelo manipulativna oseba, ki je uničila številne družine. Svoje privržence je prepričala, da se distancirajo od najbližjih sorodnikov." Kot je še pojasnil, za svoje storitve "zaračunava visoke vsote denarja in ne plačuje davkov".

"V zadnjih štirih letih se je veliko njenih privržencev odločilo enako. Pustili so vse in ji sledili. Zdaj jih okoli 50 živi v São Miguelu, večina jih je obubožanih in na robu preživetja, saj so večino svojih prihrankov namenili njej. Obljublja jim, da so izbranci, ki jih bo prišla iskat vesoljska ladja in jih odpeljala na neznan planet, tisti, ki bodo ostali na Zemlji, pa bodo propadli," je še dodal. Razkril je, da se je Lani Praner uspelo vrniti v Slovenijo, nato pa ga je kontaktirala in mu ponudila pomoč pri iskanju njegove hčerke.

Za hčerino izginotje je po njegovem mnenju ključna tudi Andrejka Anderle, ki je prodajala knjige Lane Praner: "Poleti 2021 sta zanjo izvedela Anka in Luka Ule, se z njo spoprijateljila in ji povedala, da se nameravata preseliti v Španijo. Anderle je njuno številko posredovala Melisi Smrekar, s katero so se dogovorili, da odidejo skupaj." Ko se je razširila novica o izginotju deklice Julije, naj bi Ule v paniki poklical gospo Anderle, češ da ne ve, kaj storiti. "Svetovala mu je, naj pove resnico, kje sta Melisa in Julija, a sta se odločila, da tega ne bosta storila. Izklopila sta vse svoje naprave in se skrila, zaradi česar sta po mojem mnenju tudi onadva kriva," je poudaril Pogačar.

Fotografija Julije, ki jo je na svojih družbenih omrežjih objavil Tadej Pogačar. Foto: zajem zaslona/Diamond villas resort

Tadeja ne želi obremenjevati

Melise Smrekar in Julije Pogačar tudi po treh letih iskanja niso našli, sumijo pa, da se nahajata nekje v severozahodni Španiji.

Za Pogačarja je najhuje to, da "Julija ne hodi v šolo in nima dostopa do zdravstvenih storitev". "Ta sekta odločno nasprotuje šolanju in meni, da so vsi zdravniki plačani agenti, ki delajo za vlado in ubijajo ljudi. Ključno je, da Julijo čim prej najdemo in jo vrnemo v varno okolje. Samo upam lahko, da v teh treh letih ni bila storjena nepopravljiva škoda njenemu telesnemu in psihičnemu razvoju," je izpostavil.

V upanju, da bi mu kdo pomagal, je že pred leti ustvaril spletno stran findjulija.com, kjer zbira informacije o njenem izginotju.

"Po pravici povedano, se počutim porazno. Julija je moja edina hčerka, ona je vse, kar imam. Sploh ne vem, ali je še živa. Ničesar ne vem. Imam na milijone vprašanj in nič odgovorov. Vsako jutro, ko vstanem, grem v Julijino sobo in na tablo narišem srček – enega za vsak dan njenega izginotja. Kmalu bodo minila tri leta. Ampak ne bom odnehal. V življenju imam samo eno poslanstvo in eno željo. Da jo najdem in varno pripeljem domov. Vse drugo zame ni pomembno," je sklenil.

Na kratko je spregovoril tudi o odnosu s Tadejem Pogačarjem: "Ne želim ga obremenjevati s tem, saj sem prepričan, da je zaradi svoje slave že tako zelo obremenjen."

Julije Pogačar in Melise Smrekar tudi po treh letih iskanja niso našli, sumijo pa, da se nahajata nekje v severozahodni Španiji. Foto: Interpol