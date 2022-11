Lana Praner, znana slovenska duhovna učiteljica in vodja domnevne sekte, je novinarki Tednika na RTV Slovenija Anki Pirš poslala položnico za plačilo 500 tisoč evrov odškodnine. Po navedbah vodstva oddaje Tednik gre za poskus zastraševanja in nadlegovanja novinarke zaradi prispevka o pogrešani 11-letni Juliji Pogačar. Njena mama, tako je letos poleti za medije zatrdil njen oče Peter Pogačar, naj bi jo novembra lani neznano kam odpeljala ravno zaradi vpliva Lane Praner.

Položnica za 500 tisoč evrov naj bi bila, tako je razvidno iz enega od komentarjev pod zgornjo objavo Tednika na družbenem omrežju Facebook, ultimat Lane Praner, da Tednik objavi njen odgovor na prispevek o izginuli Juliji Pogačar.

Mamo in hči iščejo že od novembra lani

Spomnimo, Julijin oče Peter Pogačar je junija letos objavil obupan poziv, da svoje hčerke ni videl že osem mesecev, natančneje od 3. novembra lani, ko sta z mamo Meliso Smrekar, prej Natašo Brumen, in še dvema osebama domnevno odšli na dopust v Španijo, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled, na spletu in prek mobilnega telefona so postali tako rekoč nedosegljivi. Pogačar sumi, da so pristali na Kanarskih otokih.

Prispevek o Juliji Pogačar na Planet TV:

Oče prepričan, da je izginotje povezano z Lano Praner



Nataša Brumen oziroma Melisa Smrekar je pred devetimi leti postala sledilka Lane Praner, prek katere naj bi višje sile komunicirale s prebivalci Zemlje. Bila je tudi učiteljica v njeni domnevni sekti.



"Nataša verjame, da je s tem rešila sebe in Julijo. Pred gotovo smrtjo. Tukaj bi nas pač nekako pokončali, s čipi, s cepljenjem, nečim tretjim, tukaj bomo pač pomrli, slej ko prej. Zaradi teh stvari. Tako da ... oni se rešujejo. Ta njihov umik je neko reševanje samega sebe," razloži Pogačar.



Tudi Lana Praner, ki se je preselila na najbolj oddaljeno evropsko ozemlje, otočje Azori, sledilce opogumlja, da je treba zapustiti svojo družino.



"To pomeni, da ste izstopili iz odtisa nekega prastarega časa. Ali razumete to veličino? In zato, ko se premaknete tja, je čas namenjen vam. In če želite svojo zmago, se ne vračajte," na platformi YouTube svojim sledilcem sporoča Lana Praner.

