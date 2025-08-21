Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
21. 8. 2025,
7.09

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tenis Sara Errani Andrea Vavassori OP ZDA

Četrtek, 21. 8. 2025, 7.09

30 minut

Mešane dvojice, OP ZDA 2025, finale

Sara Errani in Andrea Vavassori zmagovalca mešanih dvojic na OP ZDA

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Andrea Vavassori, Sara Errani | Sara Errani in Andrea Vavassori sta zmagovalca mešanih dvojic na OP ZDA. | Foto Guliverimage

Sara Errani in Andrea Vavassori sta zmagovalca mešanih dvojic na OP ZDA.

Foto: Guliverimage

Letošnje dogajanje na OP ZDA se je začelo z veliko novostjo. Čeprav se v New Yorku še vedno igrajo kvalifikacijski dvoboji, glavni del tekmovanja pa se bo začel šele konec tedna, so na največjem teniškem spektaklu v ZDA že podelili lovoriko v mešanih dvojicah. Zmagovalca sta Italijana Sara Errani in Andrea Vavassori, ki sta v finalu premagala poljsko-norveško navezo Iga Swiatek – Casper Rudd.

Specialista za dvojice, Sara Errani in Andrea Vavassori, se po zmagi na OP Francije zdaj veselita še lovorike na drugem grand slamu sezone, OP ZDA.

Italijana sta se v finalu mešanih dvojic zoperstavila poljsko-norveški navezi Iga Swiatek  Casper Ruud ter slavila po treh setih. Prvega sta dobila s 6:3, drugi je s 7:5 pripadel tekmecema, v odločilnem tretjem pa sta zmagala z 10:6.

Andrea Vavassori, Sara Errani | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"V teh dveh letih skupaj počneva nekaj neverjetnega. Moram se ti zahvaliti za tvojo energijo na igrišču. Igrati s teboj je zelo domače," je po podelitvi dejal Vavassori.

Finalna zmaga jima je prinesla milijon ameriških dolarjev (slabih 860 tisoč evrov), Swiatek in Ruud pa sta prejela 400 tisoč ameriških zelencev (dobrih 340 tisoč evrov).

Mešane dvojice, OP ZDA 2025, finale

Sara Errani/Andrea Vavassori (Ita) : Iga Swiatek (Pol)/Casper Ruud (Nor) 6:3, 5:7, 10:6

tenis Maribor
Sportal Na ŽTK Maribor Open močna slovenska zasedba
Veronika Erjavec
Sportal Od Slovenk v drugi krog kvalifikacij New Yorka le Veronika Erjavec
Novak Đoković Olga Danilović
Sportal Novak Đoković in srčna izbranka Jana Oblaka sta se zabavala, a hitro izpadla
Veronika Erjavec
Sportal Dež prestavil dvoboj Veronike Erjavec
 
tenis Sara Errani Andrea Vavassori OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.