Letošnje dogajanje na OP ZDA se je začelo z veliko novostjo. Čeprav se v New Yorku še vedno igrajo kvalifikacijski dvoboji, glavni del tekmovanja pa se bo začel šele konec tedna, so na največjem teniškem spektaklu v ZDA že podelili lovoriko v mešanih dvojicah. Zmagovalca sta Italijana Sara Errani in Andrea Vavassori, ki sta v finalu premagala poljsko-norveško navezo Iga Swiatek – Casper Rudd.

Specialista za dvojice, Sara Errani in Andrea Vavassori, se po zmagi na OP Francije zdaj veselita še lovorike na drugem grand slamu sezone, OP ZDA.

Italijana sta se v finalu mešanih dvojic zoperstavila poljsko-norveški navezi Iga Swiatek – Casper Ruud ter slavila po treh setih. Prvega sta dobila s 6:3, drugi je s 7:5 pripadel tekmecema, v odločilnem tretjem pa sta zmagala z 10:6.

Foto: Guliverimage

"V teh dveh letih skupaj počneva nekaj neverjetnega. Moram se ti zahvaliti za tvojo energijo na igrišču. Igrati s teboj je zelo domače," je po podelitvi dejal Vavassori.

Finalna zmaga jima je prinesla milijon ameriških dolarjev (slabih 860 tisoč evrov), Swiatek in Ruud pa sta prejela 400 tisoč ameriških zelencev (dobrih 340 tisoč evrov).