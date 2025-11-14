Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Š. L.

Petek,
14. 11. 2025,
10.30

Osveženo pred

22 minut

Liga ABA

Petek, 14. 11. 2025, 10.30

22 minut

Liga ABA, 7. krog

Ilirija na zahtevnem gostovanju, poslastica v Stožicah

Avtor:
Š. L.

Ilirija - Zlatorog Laško | Ilirija bo v soboto gostovala pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj. | Foto Filip Barbalić

Ilirija bo v soboto gostovala pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj.

Foto: Filip Barbalić

V sedmem krogu lige ABA bo Ilirija v soboto gostovala pri Budućnosti, Cedevita Olimpija pa bo na zadnji tekmi kroga v Stožicah v poslastici gostila Crveno zvezdo. Krka je v tem krogu prosta.

Že danes bo Mega Urbana Krofliča gostovala pri Zadru, Studentski Centar z Maticem Rebcem bo gostila Cluj-Napoco, Split Zorana Dragića pa čaka obračun z Borcem Žige Dimca.

V ponedeljek bo Dubaj Klemna Prepeliča na delu v Beogradu pri FMP-ju.

Liga ABA, 7. krog:

Petek, 14. november:

Sobota, 15. november:

Ponedeljek, 17. november:

Lestvica skupine A:

1. Dubaj  6  tekem - 12 točk
2. Partizan  5   -   9
3. Igokea  5   -   9
4. Cluj-Napoca  5  -  8
5. FMP  5  -   8
6. Studentski centar  6   -  8
7. Split  5   -   6
8. Borac  5   -   6
9. Krka  6   -   6

Lestvica skupine B:

1. Budućnost  6  tekem - 10 točk
2. Cedevita Olimpija 5   -  9
3. Spartak  5   -  9
4. Crvena zvezda 5  -  8
5. Dunaj  6  -  8
6. Mega 5   -  7
7. Bosna  5  - 7
8. Perspektiva Ilirija  5  - 7
9. Zadar  6 -   7

