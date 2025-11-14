Petek, 14. 11. 2025, 10.30
22 minut
Liga ABA, 7. krog
Ilirija na zahtevnem gostovanju, poslastica v Stožicah
V sedmem krogu lige ABA bo Ilirija v soboto gostovala pri Budućnosti, Cedevita Olimpija pa bo na zadnji tekmi kroga v Stožicah v poslastici gostila Crveno zvezdo. Krka je v tem krogu prosta.
Že danes bo Mega Urbana Krofliča gostovala pri Zadru, Studentski Centar z Maticem Rebcem bo gostila Cluj-Napoco, Split Zorana Dragića pa čaka obračun z Borcem Žige Dimca.
V ponedeljek bo Dubaj Klemna Prepeliča na delu v Beogradu pri FMP-ju.
Liga ABA, 7. krog:
Petek, 14. november:
Sobota, 15. november:
Ponedeljek, 17. november:
Lestvica skupine A:
1. Dubaj 6 tekem - 12 točk
2. Partizan 5 - 9
3. Igokea 5 - 9
4. Cluj-Napoca 5 - 8
5. FMP 5 - 8
6. Studentski centar 6 - 8
7. Split 5 - 6
8. Borac 5 - 6
9. Krka 6 - 6
Lestvica skupine B:
1. Budućnost 6 tekem - 10 točk
2. Cedevita Olimpija 5 - 9
3. Spartak 5 - 9
4. Crvena zvezda 5 - 8
5. Dunaj 6 - 8
6. Mega 5 - 7
7. Bosna 5 - 7
8. Perspektiva Ilirija 5 - 7
9. Zadar 6 - 7