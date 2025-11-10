Vsako sezono zboli do 200 tisoč Slovencev

Zimski meseci že tradicionalno prinašajo porast okužb dihal, med katerimi izstopa gripa, bolezen, ki vsako leto ohromi velik del prebivalstva. Po podatkih NIJZ v Sloveniji za gripo vsako sezono zboli med 100 tisoč in 200 tisoč ljudi 1 , pri čemer so v zadnjih letih redno zabeleženi tudi večji valovi drugih akutnih okužb dihal 2 , vključno z okužbami s SARS-CoV-2 in respiratornim sincicijskim virusom (RSV).

V sezoni 2023/24 je bila po podatkih NIJZ2 aktivnost gripe srednje intenzivna, vendar je Slovenija zabeležila kar 22-tedensko trajanje sezone, kar je ena najdaljših v zadnjem desetletju. Največ primerov so zaznali med decembrom 2023 in marcem 2024. Takšne številke pomenijo tudi opazno povečanje obiskov pri zdravnikih in hospitalizacij zaradi zapletov, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih.

Foto: Shutterstock

Zdravstvene posledice teh bolezni ne obremenjujejo le posameznika, ampak tudi sistem. Po podatkih ZZZS3 so odhodki za nadomestila med začasno zadržanostjo od dela v letu 2024 znašali 638,8 milijona EUR, večino zaradi bolezni. Vsak daljši zimski val okužb pomeni več milijonov evrov stroškov za zdravstveno blagajno in tisoče izgubljenih delovnih dni.

Si lahko privoščite teden dni bolniške ali čakanje na zdravnika?

V najhujših zimskih tednih odsotnost zaradi gripe in drugih okužb doseže do 10 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, kar ne vpliva le na produktivnost, temveč tudi na kakovost življenja. Zato je preventiva ključna – in prav tu lahko pomembno vlogo odigra integrativna medicina, ki združuje klasične in naravne pristope za krepitev odpornosti in pripravo telesa na sezono okužb.

Foto: Shutterstock

Zakaj imunski sistem pozimi oslabi in kako ga lahko okrepimo

Ko temperature padejo, dnevi postanejo krajši in preživimo več časa v zaprtih prostorih, telo preide v drugačen ritem. Imunski sistem takrat deluje pod večjim pritiskom, ne le zaradi nižjih temperatur, ampak tudi zaradi sprememb v prehrani, gibanju in izpostavljenosti svetlobi.

Pozimi se zmanjšata vnos vitamina D in izpostavljenost sončni svetlobi, kar neposredno vpliva na delovanje imunskih celic. Poleg tega hladnejši zrak izsušuje sluznico dihal, kar olajša vstop virusom v telo. K temu prispevajo še pogostejši stiki z drugimi ljudmi v zaprtih prostorih in nižja raven telesne dejavnosti.

Telo v teh mesecih porablja več energije za vzdrževanje toplote in manj za obrambo. Če se temu pridruži še nepravilna prehrana – zlasti preveč predelanih ogljikovih hidratov, sladkorja in pomanjkanje svežih hranil – imunski sistem izgubi del svoje učinkovitosti.

Krepitev odpornosti se zato ne začne šele, ko zbolimo, ampak že pred sezono okužb. Ključne so tri stvari: uravnotežena prehrana , bogata z vitamini, minerali in antioksidanti,

, bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, dovolj gibanja in počitka ,

, ter pravočasna podpora telesu, ki pomaga ohraniti naravno termoregulacijo in ravnovesje v organizmu. V zadnjih letih se vse več govori o integrativni medicini, pristopu, ki združuje znanje klasične medicine in naravne terapije ter telo obravnava kot povezano celoto. Namesto da bi se usmerjala le v odpravljanje simptomov, se integrativna medicina osredotoča na vzroke neravnovesij in spodbujanje telesnih mehanizmov, ki krepijo lastno odpornost.

Foto: Sensilab d.o.o.

Toplota kot naravni mehanizem obrambe

Ko nas začne zebsti, se telo odzove z najbolj osnovnim mehanizmom preživetja – segrevanjem. Ta proces, imenovan termoregulacija, je eden ključnih pokazateljev, kako dobro deluje naš organizem. Če se telo ne zmore več učinkovito ogrevati in ohlajati, to pogosto pomeni, da so njegovi notranji procesi porušeni. V takih primerih je tudi imunski sistem manj pripravljen na boj z okužbami.

Planet zdravja pri svojem delu izhaja iz tega spoznanja. Njihov pristop temelji na podpori naravnim mehanizmom telesa, zlasti tistim, ki uravnavajo temperaturo in s tem ravnovesje med organi in presnovo. Kot poudarja profesor Igor Ogorevc, je "termoregulacija telesa ena najpomembnejših funkcij v telesu, ki vpliva na vse preostale. Človek lahko preživi ekstremno visoke in nizke temperature, pri čemer v jedru telesa ohranja pravilno telesno temperaturo. Prav odstopanja so pogosto vzrok za različne zdravstvene težave."

Profesor Igor Ogorevc Foto: Ana Kovač

V praksi to pomeni, da se pri obravnavi ne osredotočajo le na simptome, temveč najprej preverijo, kje v telesu prihaja do energetskih neravnovesij. S tem pridobijo pomemben vpogled v delovanje imunskega sistema in sposobnost telesa za regeneracijo.

Ko telo ponovno vzpostavi pravilno termoregulacijo, se izboljša tudi njegova naravna obramba – imunski sistem postane odzivnejši, regeneracija hitrejša, tveganje za pogoste prehlade in okužbe pa manjše.

Kako poteka merjenje termoregulacije? V Planetu zdravja uporabljajo posebno diagnostično napravo ANESA, ki temelji na načelih biofizike in biokemije. Naprava je bila prvotno razvita v okviru ruskega vesoljskega programa, kjer jo še danes uporabljajo za spremljanje zdravja astronavtov. Tak pristop se v Planetu zdravja uporablja tudi preventivno, da telo že pred sezono gripe okrepi svojo sposobnost uravnavanja temperature in obrambe. Meritev poteka neinvazivno, brez odvzema krvi, le s pomočjo petih izjemno občutljivih temperaturnih senzorjev, nameščenih pod pazduhami, na vratni arteriji in v predelu popka. Ti senzorji zaznajo temperaturne razlike do tisočinke stopinje Celzija, kar omogoča izjemno natančen vpogled v toplotno ravnovesje telesa. Foto: Ana Kovač Sam postopek traja približno tri minute, nato računalniški program izmeri 131 fizioloških parametrov in izdela sliko o delovanju telesnih sistemov, vključno s presnovo, cirkulacijo in imunskim odzivom. Na podlagi teh rezultatov terapevt pripravi individualni program podpore, ki pomaga telesu okrepiti naravno termoregulacijo in s tem odpornost pred sezonskimi okužbami.

"Zdaj se počutim dobro in brez težav premagujem napore"

Ko klasična obravnava ne prinese rezultatov, se mnogi začnejo ozirati po drugih možnostih. Ena od njih je tudi podpora naravnim procesom v telesu – takrat, ko zdravila ne pomagajo več ali ko simptomi vztrajajo. Prav takšno pot je ubrala Irena Peloz, ki je po letih slabega počutja, utrujenosti in izgube moči poiskala pomoč v pristopu, ki združuje prehrano, termoregulacijo in spremembo življenjskih navad.

"Pred tremi leti so se začele težave in sem se na posvet zatekla k osebnemu zdravniku, ta pa me je napotil k psihiatru," pripoveduje. Zdravila niso pomagala, stanje pa se je le še slabšalo: "Postajala sem vse bolj utrujena in brez moči. Po nekaj mesecih sem bila popolnoma na dnu, ob najmanjšem naporu sem čutila neznosne bolečine v glavi. Bila sem obupana."

Foto: Ana Kovač

Ko se je odločila preizkusiti alternativni pristop, so že ob prvem obisku ugotovili, da ščitnica ne deluje pravilno. Po nekaj dneh se je počutila bolje, po mesecu dni pa je prenehala jemati zdravila. "Moje telo je po treh mesecih začelo normalno delovati, danes brez težav premagujem napore in obremenitve."

Irenina zgodba kaže, da včasih k okrevanju ne vodi le zdravljenje simptomov, ampak razumevanje vzrokov v telesu in postopno uravnavanje njegovih naravnih procesov.

Poskrbite za svoje zdravje, še preden zbolite

Vsaka sezona gripe in prehladov znova pokaže, kako pomembna je preventiva. Namesto da ukrepamo šele, ko nas preseneti bolezen, lahko telo pravočasno pripravimo z uravnoteženo prehrano, gibanjem, zadostnim počitkom in spremljanjem, kaj se v njem dogaja.

Integrativna medicina nas uči prav tega: da zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak stanje ravnovesja, v katerem telo deluje usklajeno. Ko mu povrnemo to ravnovesje, se okrepi tudi imunski odziv in zmanjša verjetnost, da bomo podlegli sezonskim okužbam.

Foto: Ana Kovač

Če že čutite, da vam primanjkuje energije ali se vsako zimo borite s prehladi in utrujenostjo, ne čakajte na prve simptome. Pravočasno preverjanje stanja telesa in individualno prilagojen pristop lahko pomenita razliko med dolgotrajno oslabelostjo in sezono, ki jo preživite zdravi.

svetovalnica Planeta zdravja , kjer lahko brezplačno preverite, kako pripraviti svoje telo na zimske mesece in okrepiti odpornost. Za vse bralce Siola je na voljo, kjer lahko brezplačno preverite, kako pripraviti svoje telo na zimske mesece in okrepiti odpornost. Prijavite se , štirim sodelujočim bomo podarili brezplačni posvet v Planetu zdravja v vrednosti 90 evrov.

