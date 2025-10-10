Tiha epidemija sodobne prehrane: že 150 tisoč Slovencev s to boleznijo

V Sloveniji se vse več ljudi srečuje s težavami, ki jih lahko deloma pripišemo napačnim prehranskim izbiram – od prebavnih motenj in pomanjkanja energije do vse pogostejših kroničnih bolezni. Po zadnjih podatkih NIJZ se je od leta 2010 število ljudi, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega sladkorja, povečalo za več kot 37 odstotkov. Leta 2023 je imelo skoraj 150 tisoč * ljudi znano sladkorno bolezen, vse pogosteje pa jo odkrivajo že med preventivnimi pregledi.

Ob vse večjem številu ljudi s presnovnimi težavami se zdi, da splošna priporočila o zdravi prehrani ne delujejo enako za vse. Mnogi opažajo, da jim določena zdrava živila povzročajo napihnjenost, utrujenost ali druge težave, trajnega izboljšanja pa kljub dietam ni. Ključno spoznanje je, da ni univerzalne prehrane, ki bi ustrezala vsakomur – vsak človek ima svoje potrebe, zato je pomembno ugotoviti, kaj točno potrebuje prav vaše telo.



Mit o univerzalni prehrani

Leta smo poslušali, da je zdrava prehrana sestavljena iz polnozrnatih žit, sadja, zelenjave, pustih beljakovin in majhne količine maščob. Mnogi smo te smernice vzeli resno, a kljub temu se število ljudi z motnjami presnove, kroničnim vnetjem in sladkorno boleznijo vztrajno povečuje.

Foto: Shutterstock

Kako je mogoče, da se toliko ljudi prehranjuje "pravilno", a se še vedno počuti utrujene, napihnjene, težke, brez energije?

Eden od razlogov se skriva v tem, da splošno zdrava hrana še ne pomeni, da je tudi prava za vas. Hrana, ki je za nekoga zdravilo, je lahko za drugega breme. Nekaterim ustreza več beljakovin, drugim več vlaknin. Nekdo se dobro počuti po sadju in žitih, drugi pa po zaužitju teh živil občuti napihnjenost ali znižanje energije.

Še posebej pomembno je to pri ljudeh z že prisotnimi presnovnimi težavami, kot je denimo sladkorna bolezen tipa 2, kjer lahko zdrava hrana brez individualnega pristopa vodi v dodatna neravnovesja. Telo je namreč izjemno kompleksen sistem, ki ne potrebuje univerzalnih rešitev, temveč osebno prilagojene izbire.

In prav tu postaja vse bolj aktualno vprašanje, ali obstaja način, kako ugotoviti, kaj točno potrebuje moje telo? Kako naj vem, katera hrana mi pomaga in katera mi škodi, še preden mi to povejo simptomi?

Pristop, ki se začne z razumevanjem telesa

Namesto da bi iskali eno dieto za vse, se vse več ljudi odloča za pristop, ki najprej odgovori na ključno vprašanje: kaj se v mojem telesu pravzaprav dogaja?

Eden od primerov takšne celostne obravnave je Planet zdravja, kjer s pomočjo neinvazivne diagnostike najprej preverijo, kako delujejo ključni telesni sistemi, od presnove in cirkulacije do delovanja organov in termoregulacije. Njihov pristop temelji na metodi, ki podpira naravne mehanizme telesa in ugotavlja, kje prihaja do neravnovesij. Na podlagi rezultatov sestavijo individualiziran program prehranske in življenjske podpore, ki vključuje svetovanje, priporočila glede prehrane, včasih tudi naravne pripravke. Cilj ni zgolj blaženje simptomov, temveč dolgoročno vzpostavljanje ravnovesja v telesu, tam, kjer je to porušeno.

V Planetu zdravja uporabljajo neinvazivno diagnostično metodo, ki temelji na merjenju telesne temperature. Terapevti z analizo rezultatov in svojim znanjem prepoznajo mogoče vzroke težav, oslabljene funkcije v telesu ter pripravijo osebno prilagojen program prehranske podpore. Foto: Ana Kovač

Takšen pristop ima še eno pomembno prednost, in sicer da ni namenjen le zdravljenju, temveč tudi preprečevanju težav. Pravočasno prilagojena prehrana lahko pomaga stabilizirati krvni sladkor, zmanjšati nihanja v energiji, izboljšati prebavo in podpreti delovanje organov, še preden se pojavijo večje težave.

Zato je pomembno, da telesa ne poslušamo šele, ko zbolimo, pač pa že prej. S pravim vpogledom in prilagojenimi ukrepi lahko veliko naredimo sami.

Ko prilagojena prehrana pokaže učinek

Celostna prehranska podpora, ki izhaja iz stanja telesa in ne iz splošnih smernic, ni le teoretičen koncept. Ljudje, ki se odločijo za individualiziran pristop, pogosto poročajo o pomembnih spremembah, tako glede izboljšanja počutja kot tudi konkretnih kazalcih zdravja, kot je na primer stabilizacija krvnega sladkorja.

Foto: Shutterstock

Zgodbe tistih, ki so si na ta način pomagali, kažejo, da lahko že majhne spremembe v prehrani – če so prilagojene – vodijo v velike premike. Ne gre le za to, kaj jeste, ampak predvsem za to, zakaj to jeste in kaj vaše telo v določenem trenutku zares potrebuje.

"Terapija ni prijetna, a če vztrajaš, jo opraviš z lahkoto"

Majda Želš iz Maribora je za svojo sladkorno bolezen izvedela leta 2003. Začetek zdravljenja je bil zanjo velik šok, še posebej zato, ker kljub triletnemu zdravljenju pri diabetologu ni zaznala izboljšanja. Predpisan je bil inzulin, a se za to ni odločila – iskala je drugačne možnosti.

Na pobudo bližnje sorodnice se je odločila za pristop, ki temelji na spodbujanju naravnih telesnih procesov. Prvi posvet je prejela že v nekaj dneh, pri čemer jo je terapevt spodbudil z besedami, da je tudi sladkorna bolezen ozdravljiva. To ji je dalo motivacijo, da vztraja in preizkusi še zadnjo možnost, torej prilagojeno terapijo, ki ni vključevala zdravil.

V Planetu zdravja so na podlagi lastnega znanja razvili svoje metode popravljanja telesa in izboljšanja telesnih funkcij. V telesu vzpostavljajo ponovno homeostazo, pri čemer izhajajo iz osnovnih zakonitosti fizike in kemije. Foto: Ana Kovač

Že po dveh mesecih je začutila izboljšanje, krvni sladkor pa se ji je znižal s 13 na pet enot. O terapiji pove: "Res ni bila prijetna, a če vztrajaš, če imaš voljo in željo, da premagaš svojo bolezen, opraviš to z lahkoto." Po lastnih besedah je bolezen premagala in danes živi brez terapij, srečna in zadovoljna. Največjo vrednost vidi v tem, da je pri obravnavi končno nekdo poslušal njene občutke in ji ponudil podporo, prilagojeno njenemu stanju.