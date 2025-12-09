Torek, 9. 12. 2025, 13.37
1 ura, 13 minut
Znova umik nevarnih kovinskih lončkov
Zdravstveni inšpektorat je zaradi zdravstvenega tveganja že drugič pozval k umiku kovinskih lončkov iz Kitajske, ki jih dobavljajo v Združenem kraljestvu, uvažajo in distribuirajo pa v Limbušu v občini Maribor. Ugotovili so namreč previsoko migracijo elementov iz materiala v živilo, konkretno barija, kobalta, svinca, mangana in niklja.
Potrošnikom, ki so kovinske lončke blagovne znamke BlueSky že kupili, svetujejo, da jih ne uporabljajo in da jih lahko vrnejo prodajalcu.
Sporni so naslednji trije lončki:
1. Harry Poter Mug & Keyring
EAN: 5056563714361
Številka artika: HP714361
2. TMNT Mug & Keyring
EAN: 5056563713845
Številka artikla: TT713845
3. Sponge Bob Mug & Keyring
EAN: 5056563714279
Številka artikla: SB714279