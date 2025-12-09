Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znova umik nevarnih kovinskih lončkov

kovinski lončki, Limbuš, umik, prodaja, odpoklic, zdravstveni inšpektorat | Prvo objavo za neustrezne lončke je inšpektorat podal že 10. oktobra letos. | Foto Gov.si

Prvo objavo za neustrezne lončke je inšpektorat podal že 10. oktobra letos.

Foto: Gov.si

Zdravstveni inšpektorat je zaradi zdravstvenega tveganja že drugič pozval k umiku kovinskih lončkov iz Kitajske, ki jih dobavljajo v Združenem kraljestvu, uvažajo in distribuirajo pa v Limbušu v občini Maribor. Ugotovili so namreč previsoko migracijo elementov iz materiala v živilo, konkretno barija, kobalta, svinca, mangana in niklja.

Potrošnikom, ki so kovinske lončke blagovne znamke BlueSky že kupili, svetujejo, da jih ne uporabljajo in da jih lahko vrnejo prodajalcu.

Sporni so naslednji trije lončki: 

1. Harry Poter Mug & Keyring

EAN: 5056563714361

Številka artika: HP714361


2. TMNT Mug & Keyring

EAN: 5056563713845

Številka artikla: TT713845


3. Sponge Bob Mug & Keyring

EAN: 5056563714279

Številka artikla: SB714279

kovinski lončki, Limbuš, umik, prodaja, odpoklic, zdravstveni inšpektorat | Foto: Gov.si Foto: Gov.si

