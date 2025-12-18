Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z okoljsko organizacijo Focus izvedla analizo vsebnosti pesticidov v zamrznjenih jagodah, ki so jih v začetku decembra kupili pri večjih slovenskih trgovcih. Namen testiranja je bil preveriti skladnost izdelkov z zakonodajo in varnost za potrošnike.

Analize so pokazale vsebnost ostankov pesticidov nad zakonsko dovoljeno mejno vrednostjo v dveh vzorcih zamrznjenih jagod, in sicer:

Natureta – zamrznjene jagode (naveden datum uporabe: 27. 10. 2027; 25300): zaznan je bil insekticid profenofos . Izmerjena vrednost je ob upoštevanju merilne negotovosti presegla zakonsko dovoljeno mejo ostankov (0,01 mg/kg). Dolgoročna izpostavljenost temu pesticidu je povezana s poškodbami živčevja in hormonskimi motnjami.

zaznan je bil insekticid . Izmerjena vrednost je ob upoštevanju merilne negotovosti presegla zakonsko dovoljeno mejo ostankov (0,01 mg/kg). Dolgoročna izpostavljenost temu pesticidu je povezana s poškodbami živčevja in hormonskimi motnjami. S-Budget – zamrznjene jagode (naveden datum uporabe: 2. 9. 2027): zaznan je bil insekticid oksamil . Izmerjena vrednost ob upoštevanju merilne negotovosti je presegla MRL (0,001 mg/kg). Oksamil je zelo toksičen, zavira delovanje živčnega sistema in lahko povzroči akutne zastrupitve (slabost, krči, težave z dihanjem).

Uporaba pesticidov profenofos in oksamil je v EU prepovedana. Zakonodaja dopušča prisotnost teh snovi v zelo majhnih količinah, na primer zaradi onesnaženja okolja ali ostankov iz preteklosti.

Potrošnike pozivajo, naj zamrznjenih jagod ne zaužijejo

O ugotovitvah so na Zvezi potrošnikov Slovenije nemudoma obvestili Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter proizvajalce oz. trgovce. Primer bodo pozorno spremljali do zaključka postopkov in vztrajali pri ukrepih, ki bodo zagotovili višjo raven varnosti hrane in boljšo zaščito potrošnikov.

Na ZPS potrošnikom svetujejo, da če imajo doma katerega od navedenih potencialno spornih izdelkov, tega ne zaužijejo. Nemudoma naj se obrnejo na trgovca, pri katerem so izdelek kupili, ali pa se obrnejo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vzorce so analizirali v akreditiranem laboratoriju, v skladu s priznanimi standardi, kar zagotavlja neodvisnost in nepristranskost. Preverili so prisotnost več kot 800 različnih pesticidov, vse analize pa so izvedli dvakrat, z namenom izključitve možnosti merilnih napak.