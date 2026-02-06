Predstavniki nekaterih kmetijskih organizacij se bodo danes opoldne pred poslopjem DZ zbrali na protestnem shodu. Po napovedih organizatorjev se bo na dogodku zbralo okoli 500 udeležencev. Ministrica Čalušić medtem zagotavlja, da na ministrstvu dialog z deležniki v kmetijstvu vodijo naprej.

Kot je za STA v četrtek povedal predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek, bodo kmetje na današnjem protestu ponovili 16 zahtev, ki so jih sredi januarja posredovali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med prednostnimi štirimi zahtevami so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter plačilo vseh omejitev in zahtev, ki jih nalaga država. Ob tem se zavzemajo tudi za to, da bi bilo v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato menijo, da bi morala sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Pri organizaciji protesta so poleg Združenja slovenske kmečke iniciative sodelovali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva slovenski kmet in Zveze kmetic Slovenije. Izvedbe protesta v predvolilnem času medtem ne podpirajo v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije in Sindikatov kmetov Slovenije.

Da vsebinskih razlogov za protest na ministrstvu trenutno ne vidijo, ker kmetom ponujajo rešitve, pa je v četrtek poudarila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Prepričana je, da je izbrani datum protesta zasejal dvom o resničnih namenih organizatorjev. Po njenih zagotovilih dialog z deležniki v kmetijstvu vodijo naprej. Danes bi sicer moral na ministrstvu potekati tudi sestanek s predstavniki kmetijskih organizacij, a ga je ministrstvo odpovedalo.