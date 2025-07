Opozorilo ZPS: Pri izbiri pistacijevega namaza naj vas ne zavede intenzivna zelena barva

Tržni pregled namazov iz pistacij, ki so ga naredili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazal, da so si ti na prvi pogled precej podobni, a so med njimi nezanemarljive razlike. Med 18 pregledanimi izdelki sta le dva narejena izključno iz pistacij, so danes sporočili iz ZPS.

V preostalih vzorcih so namazi vsebovali še druge sestavine, kot so rastlinske maščobe, mleko v prahu, sladkor in različni dodatki, ki vplivajo na okus, teksturo in trajnost izdelka. V takih primerih bi bil po mnenju ZPS izraz "namaz s pistacijo" bolj pošten in informativen za potrošnika.

100-odtsotni pistacijevi namazi imajo rjavkasto barvo

"Pri izbiri pistacijevega namaza naj vas ne zavede intenzivna zelena barva, saj je ta lahko posledica sestavin, kot sta spirulina in klorofilin (E141), ki izdelek obarvajo zeleno. Po drugi strani pa imajo 100-odstotni pistacijevi namazi lahko rjavkasto barvo, ki je naravni odtenek zmletih pistacij brez dodatkov," so opisali v ZPS.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili, da izraz pistacijev namaz za izdelek, ki je narejen iz manj kot 50 odstotkov pistacij, ni v nasprotju z zakonodajo. Potrošniku svetujejo, da se glede sestave informira s seznama sestavin.

Kot so ugotovili v ZPS, v povprečju kilogram pistacijevega namaza stane okrog 36,50 evra. A cene med izdelki močno nihajo in ne vedno v sorazmerju z deležem pistacij, so še zapisali.