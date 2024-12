Za letošnje praznike specite razpokančke s pistacijo

Amaretti so italijanska klasika, simpatični piškoti, ki jim rečemo tudi razpokančki. V izvirniku so mandljevi, tokrat pa predstavljamo različico s pistacijo, ki se ji letos preprosto ne moremo upreti.

Sestavine:

370 gramov gladke moke

en zavitek pecilnega praška

80 gramov mletih pistacij

ena limona

100 gramov masla

100 gramov bele čokolade

dve jajci

120 gramov sladkorja

zelena živilska barva (če želite, da so piškoti zeleni)

kristalni sladkor in sladkor v prahu

Postopek:

Jajci v posodi zmešajte s sladkorjem. Ko dobite penasto zmes, dodajte sok in nastrgano lupino limone ter še naprej mešajte. Raztopite belo čokolado in maslo, dodajte v jajčno zmes in mešajte še nekaj minut. Če želite, da bodo piškoti zeleni, v tej fazi dodajte tudi čajno žličko zelene barve za živila.

V ločeni posodi zmešajte moko, pecilni prašek in mleto pistacijo, nato to postopoma stresajte v jajčno zmes in ob tem ves čas mešajte. Testo postavite v hladilnik za vsaj štiri ali pet ur, še bolje čez noč.

Iz ohlajenega testa naredite približno 20-gramske kroglice, ki jih najprej povaljajte v kristalnem, nato še v mletem sladkorju. Zložite jih na pekač in pazite, da je med njimi dovolj razmika, saj se bodo med peko razlezle.

Piškote pecite devet minut pri 180 stopinjah Celzija. Ko jih vzamete iz pečice, bodo zelo mehki, med ohlajanjem pa se bodo rahlo strdili.