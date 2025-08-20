Letošnji že 18. Panč festival bo na dvorišču Ljubljanskega gradu potekal od četrtka do ponedeljka. Organizatorji obljubljajo, da bo praznovanje polnoletnosti največjega festivala stand-up komedije v širši regiji razkošno, atraktiven program pa bodo obogatili še z nekaj udarnimi predstavami. Pred začetkom festivala smo se pogovarjali z ustanoviteljem in idejnim vodjem Panča Andrejem Težakom - Teškym, ki nam je med drugim zaupal, da "mora biti Panč vedno najboljši in največji dogodek stand-upa v Sloveniji", k čemur organizatorji stremijo prav vsako leto.

Andrej Težak - Tešky, s katerim smo se pogovarjali še pred začetkom petdnevnega dogajanja, je ob polnoletnosti festivala pripravil enega najbolj posebnih in razgibanih programov doslej. Organizatorji obljubljajo, da bo v njem cel kup malih presenečenj. Tudi letos bo stand-upovsko dogajanje za pet dni (od 21. do 25. avgusta) zasedlo grajsko dvorišče, festival pa bo združil prepoznavna imena ter mlade komike iz Slovenije in tujine.

Letos bo festival praznoval že 18. leto delovanja. Kako ocenjujete njegovo polnoletnost?

Krasno je. Tako kot pri vsakem otroku, ki postane polnoleten in pričakuje, da se bo vse spremenilo, potem pa se nič kaj posebnega ne spremeni. Enako je bilo delati sedemnajsti, šestnajsti festival in tudi tega, je pa vseeno krasen občutek, da si prisoten že toliko časa in da ljudje to cenijo ter da komiki in obiskovalci radi prihajajo.

"V tem oziru je številka 18 morda breme za organizatorja, naslednje tako breme pa bo že čez dve leti, ko bo festival praznoval 20 let. Ves čas razmišljam, da bo potem treba posneti kar dokumentarec. Že zdaj razmišljam o tem, kako mora biti dvajsetletnica boljša od osemnajstletnice. Vedno je nekaj tega pritiska, kako ostati dober," je za Siol razmišljal Tešky. Foto: Mediaspeed

Kdaj v vseh teh letih obstoja ste se spopadli z največjimi težavami pri organizaciji in izpeljavi?

Na začetku težav sploh ni bilo, ker se je vse zgodilo tako spontano, da so spomini na začetke še danes res lepi. S Tinom Vodopivcem sva šla na Ljubljanski grad, vprašali so naju, koliko nas bo, in sva rekla, da verjetno okoli 300. Potem pa je eden izmed zaposlenih rekel, da nam morajo dati ugodno ceno, ker se nečesa takega lotevamo tako mladi. Danes je čisto drugače.

Vmes nam je korona, kot vsem umetnikom, malce prestrigla peruti, a smo nekako preživeli. Vsako leto se najdejo kakšne težave. To je običajno povezano z izborom komikov, ali pa tisti, ki si si jih najbolj želel gostiti, nimajo časa in materiala. Tudi letos je bilo precej težko postaviti program, za to smo potrebovali kar nekaj časa. A meni je to delati in pripravljati tako fino, da ne bi rekel, da so to težave. Nikoli se tudi ne zalotim, da bi rekel: "Ne, jaz pa ne bom več."

Kako ohranjate svežino festivala, je to mogoče z novimi idejami in gosti?

Zelo sem vesel in ponosen na idejo, da smo že od začetka, ko smo začeli s Panč akademijo, delavnico za mlade komike, tem čim prej tudi dali priložnost, saj se le tako gradi prihodnost festivala in tega žanra.

Svežino zagotovo ohranjamo s tem, da imamo mlade komike, ki jim damo priložnost, tudi če nekomu že kakšen dan, preden si to morda zasluži. Danes ljudje pričakujejo veliko. Osvežimo ga tudi tako, da pripeljemo komike, ki niso ravno stand-up komiki, tipa Franci Kek, Aleksander Pozvek in Jure Mastnak iz Radia Ga-Ga, Lado Bizovičar, Salome – se pravi ljudi, ki so malce izven iz žanra, a jih vseeno upamo povabiti. To bi bilo v prvem letu popolnoma nemogoče, saj smo verjeli, da mora imeti ta festival čisti stand-up žanr.

Poleg tega pa so seveda tudi tujci, Hrvati in Srbi, prebivalci nekdanje skupne države, vedno zelo zelo dobri, ker tukaj ne nastopajo vsako leto in tudi ne nastopajo pogosto po Ljubljani. Pridejo z zelo dobrim materialom in dobro pripravljeni. Tu so še Angleži in Američani, kjer pa je nabor ogromen. Treba je biti malce previden, poiskati prave osebe in si ne samo ogledati petminutnega nastopa nekega komika. Dobro je, če si vsaj koga ogledaš v živo. Če se le da, se vsaj enkrat odpravim v Anglijo in si pogledam nastope nekaterih.

Kakšnih odzivov se nadejate po koncu festivala in že med njim?

Že od drugega festivala vedno pričakujemo dobre odzive, ker so se nam prvo leto zgodili predobri odzivi in ker se je prodalo preveč vstopnic. Zato smo si rekli, da mora biti Panč vedno najboljši in največji dogodek stand-upa v Sloveniji, in seveda pričakujemo tak odziv.

Pričakujemo, da ljudje dobre sprejmejo komike, da se smejijo – za zdaj nam je to kar uspelo. Vsekakor pa želimo ohranjati raven in vsako novo leto iti še eno stopnico naprej. V tem oziru je morda številka 18 breme za organizatorja, naslednje tako breme pa bo že čez dve leti, ko bo festival praznoval 20 let. Ves čas razmišljam, da bo potem treba posneti kar dokumentarec. Že zdaj razmišljam o tem, kako mora biti dvajsetletnica boljša od osemnajstletnice. Vedno je nekaj tega pritiska, kako ostati dober.

Kakšen pa bo program Panča? Kdo vse bo nastopil?

18. Panč bo odprl Slovenski metek za začetek, v sklopu katerega se na Grajski grič po petih letih vrača tudi drugi oče in dolgoletni soorganizator Panča Tin Vodopivec.

Nastopil bo isti večer kot Klemen Bučan – kar ne bo le vrnitev h koreninam Panča, ampak tudi na začetek njunih karier. Kranjčana sta namreč tudi svoja prva nastopa pred skoraj dvema desetletjema izvedla skupaj.

Klemen Bučan bo nastopil isti večer kot njegov kolega Tin Vodopivec. Foto: Mediaspeed

Mesto, ki je na festivalu rezervirano za legende komedije, bo letos na prvi večer zasedel Franci Kek, ljubitelj skrite kamere, filmski in TV-ustvarjalec, znan tudi kot organizator nekoč največjega glasbenega festivala v regiji, Rock Otočca.

Mesto, ki je na festivalu rezervirano za legende komedije, bo letos na prvi večer zasedel znani slovenski igralec in satirik Franci Kek. Foto: Mediaspeed

Na Ex-YU večeru, ki bo letos po imenih zelo močan in izrazito srbski, bodo nastopili: Marija Žagar, Nebojša Čupa Potkrajac, Srdjan Olman, Vlatko Štampar in Tomislav Primorac. English Shuffle bo gostil angleško govoreče komike s treh celin, med katerimi je po statusu največja komičarka, ki je doslej obiskala Slovenijo, hollywoodska in TV zvezda Renee Percy.

Na Črnem večeru s posebno gostjo

Za enega izmed vrhuncev Panča vedno velja tudi Črni večer, katerega posebna gostja letošnje izdaje bo Salome, vrača pa se tudi Alen Borišek. Poleg njiju bodo na Črnem večeru nastopili še Željko Čakarević - Željudin, Aljaž Poredoš in Uroš Flajs.

Komik Alen Borišek bo nastopil na Črnem večeru. Foto: Mediaspeed

Na Črnem večeru bo nastopil komik Uroš Flajs. Foto: Mediaspeed

Na Črnem večeru bo nastopil Aljaž Poredoš (levo), na festivalu bo nastopil tudi Tim Andrič. Foto: Mediaspeed

Največja osvežitev festivala pa bo zaključna Imitatorska vročica, v kateri bosta nastopila vrhunska imitatorja iz Radia Ga Ga in TV-šova Kaj dogaja Aleksander Pozvek in Jure Mastnak. Gostitelj večera bo Uroš Kuzman, nastopilo pa bo še nekaj drugih komikov. Za konec festivala na Grajski grič prihaja tudi Lado Bizovičar z ansamblom Plagiatorji (v zasedbi Gašperja Konca - Kokija, Anžeta Langusa Petrovića - Dagija ter Jureta Rozmana) in svojo izbrano glasbeno komedijo.