Znani stand-up komik Tin Vodopivec je pred začetkom 18. festivala stand-up komedije Panč v rubriki Hitrih 5 spregovoril o tem, kako se bo po dolgem času spet vrniti na ta oder in kako so potekale njegove priprave na največji festival komedije v regiji. Dotaknil se je tudi načinov, kako na odru premaga zagate in se včasih reši tudi z improvizacijo, na koncu pa je razkril še, kje najde svoj dopustniški mir. "To je bil moj poletni oddih, ki ga bom verjetno obiskoval do konca življenja," nam je zaupal o kraju, kjer je umiril misli.

Kaj pripravljate za letošnji Panč? Kako potekajo vaše priprave na stand-up festival?

Navdušen sem, da imam končno čas, da se v miru pripravim na nastop na Panču. Namreč, v preteklosti sem bil vedno vpet v organizacijske zadeve in namesto, da bi se pripravljal, sem iskal dodatne sponzorje, pošiljal e-poštna sporočila in vozil tujce z letališča. Zdaj pa o tem razmišljam že celo poletje. Z mano bo nastopil tudi pianist Leon Firšt, akademik in vrhunski maestro, tako da bova naredila razgiban in dinamičen nastop, ki se ga res že nestrpno veselim.

Od kod črpate ideje za svoje šale in zakaj menite, da se nekatere zelo močno usidrajo ljudem v spomin, druge pa hitro zbledijo?

Ideje pridejo spontano. Ravno danes zjutraj sem se med prhanjem spomnil nečesa ter si to zapisal. Včasih kaj slišim, kaj preberem, trudim se hoditi po svetu z odprto glavo in ko pride ideja, si jo moraš takoj zapisati, sicer je izgubljena za vekomaj (smeh op. a.).

Je pa res, da vsaka šala drugače resonira z občinstvom, včasih kdo pride do mene in mi citira kakšno mojo obskurno šalo, ki sem jo povedal samo trikrat v živo, njemu pa se je zdela najboljša od vseh. Zagotovo pa tisto, kar je najbolj iskreno in s čimer se ljudje lahko najbolj poistovetimo, najde pot do največje množice gledalcev.

42-letni stand-up komik Tin Vodopivec se je slovenski javnosti predstavil že leta 2006, vse od takrat pa je v Sloveniji oral ledino tega žanra. Najbolj znan je po svoji predstavi Elektro Banana, nastopil in sodeloval pa je tudi pri drugih predstavah in projektih, kot so Desert, Staro za novo, Rock'n'roll ... Foto: Mediaspeed

Lahko občinstvo "preberete" že med nastopom in se prilagodite že med točko glede na njihov pričakovani odziv? Ali imate morda pred nastopi kdaj tremo in kako se znebite občutka, da vam šale niso najbolje uspele?

Ko sem gost na kakšnem zasebnem večeru, potem vstopam v nastop z dokaj nerazdelano sliko tega, o čem bom govoril, in poskusim med nastopom ugotoviti, kdo je v publiki, kaj jih zanima, in temu prilagajam nastop. Kot da bi imel neko omaro z idejami, potem pa odpiram predale in preverjam, v katerem je tista vsebina, ki jim bo najbolj všeč. Včasih se kar malo sam s sabo pogovarjam vmes: "O, ne, to ne deluje, SOS, SOS, aha, super, to je šlo skozi, dodaj več tega …" Drugače pa je na lastnih solo predstavah, kjer pa je večji del vnaprej pripravljen od začetka do konca, vmes pa dodajam kakšne improvizirane bonbončke, predvsem v odzivu na publiko.

Treme nimam, razen če gre za kak poseben dogodek, kjer imam občutek, da ne bo šlo dobro skozi. Namesto trema bi temu rekel pozitivna vzhičenost. Seveda si malo nervozen, še posebej, ko nisi povsem prepričan vase in v svoj nastop. Kar pa zadeva ovrednotenje nastopa: če je dobro, si zadovoljen, saj vendarle si si tega želel. Če pa se ti nastop ni zdel dober, pa včasih morda za to niti nisi bil kriv samo ti.

V takih primerih je najboljše, da pritisneš gumb za vodo na WC-školjki in splakneš slabo voljo … verjetno te že naslednji dan čakata nov nastop in nova priložnost.

Kako sicer preživljate poletne dni, ste polno zasedeni z nastopi in drugimi obveznostmi ali pa ste si oziroma si še boste vzeli kaj časa za odmik in oddih?

Naša stand-up sezona ni tako zelo orientirana na poletje, ampak bolj na jesensko-zimski čas, ko so dvorane bolj obiskane. Poleti smo večinoma na morju, zato v tem času pridejo na vrsto festivali in bolj poletne odprte zadeve. Letošnje poletje sem imel bolj delovno obarvano, saj za jesen pripravljam nov šov in se želim kar čim bolje pripraviti na to, ob tem pa pišem še scenarij za film in pripravljam tudi svoj knjižni prvenec.

Kje in na kakšen način najraje umirite svoje misli in se umaknete od vsakodnevnega vrveža?

Pravega dopusta na morju, kot rečeno, letos nisem imel, nekajkrat sva nekaj dni na morju preživela skupaj s sinom. Sem pa se odpravil na festival komedije v Edinburg, kar je nekako moj tradicionalni poletni odklop. Gre za največji festival komedije na svetu, toliko kreative na enem mestu, idej, komedije na splošno, res mi je noro in ponovno sem se zaljubil v komedijo. Obisk tega festivala je nekaj, kar bom – upam – prakticiral do konca življenja.

