Gejevski brazilski teniški igralec Joao Lucas Reis da Silva se bo letos zapisal zgodovino, saj bo uradno prvi istospolno usmerjen igralec, ki bo igral v kvalifikacijah OP Avstralije.

Foto: Instagram

Joao Lucas Reis je že leta 2024 priznal, da je istospolno usmerjen. To je razkril z objavo na družbenih omrežjih ob obletnici s svojim partnerjem Guiajem Sampaiom Ricardom: "Vse najboljše. Srečno življenje. Zelo rad te imam."

Takrat je bil uvrščen zunaj 400. mesta na svetovni lestvici in se je vse do danes povzpel na 204. mesto na lestvici ATP. Na podlagi tega se je odločil, da bo igral na kvalifikacijah uvodnega turnirja za grand slam. Pred tem ni igral nobenega pripravljalnega turnirja, ampak se je pripravljal v domači Braziliji. Kvalifikacije se začnejo v ponedeljek. V najslabšem primeru, torej če izgubi v prvem krogu kvalifikacije, bo dobil plačilo v višini 34.600 evrov.

Ob razkritju pozitivni odzivi

Odkar je 25-letnik javno razkril svojo spolno usmerjenost, poudarja, kako pomembno je, da so zastopani tudi istospolni športniki.

"Ne vem, kako je pri drugih, vendar se mi zdi malo verjetno, da sem edini gej na turneji," je povedal v enem izmed intervjujev in razkril, da so bili odzivi pozitivni. "Ko imajo v svoji bližini nekoga, ki je gej, se do njega vedejo bolj spoštljivo in ne dajejo več žaljivih komentarjev."

Ni edini na turneji

Joao pa je imel prav, da ni edini igralec na turneji, ki je istospolno usmerjen. Lani novembra je svojo istospolno usmerjenost razkril tudi Švicar Mika Brunold, prav tako na družbenih omeržjih.

"Uspeh na igrišču ni odvisen samo od telesnih sposobnosti. Gre za to, da spoznaš svojo osebnost in ostaneš zvest sam sebi. Veliko sem razmišljal o tem, kako o tem spregovoriti. In čeprav ni vedno lahko, skrivati to in se pretvarjati, da sem nekdo drug, nikoli ni bila možnost. Zato čutim, da je zdaj čas, da spregovorim in z vami delim, da sem gej."

