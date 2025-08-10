Se še spomnite Tatjane Mihelj, ki se je pred sedmimi leti prebila v finale pevskega šova Nova zvezda Slovenije? Pevka iz Nove Gorice je še danes aktivna v glasbi, nenazadnje je pred štirimi leti slavila na festivalu Melodije morja in sonca (MMS). Je tudi velika ljubiteljica italijanskega festivala Sanremo, zato ne preseneča, da jo mika tudi nastop na Evroviziji. "Da, kdaj pa kdaj pomislim na to. Če se kdaj zgodi, bom na to pripravljena," je povedala za Siol.net, hkrati pa razkrila, da je njena partnerka Maja tista, ki vedno prva sliši njene nove pesmi.

Na julijskem festivalu MMS je sodelovala kot gledalka, poslušalka in podpornica drugih izvajalcev. Foto: Osebni arhiv Tatjane Mihelj Tatjana Mihelj ni skrivala sreče, da je bila lahko znova del tega slovitega festivala. Po zmagi leta 2021 s pesmijo Ples v dežju se je tokrat prijavila z orkestralno balado Senza, ki pa, kot pravi, ni nastala z mislijo na tekmovanje.



Preden se je podala na samostojno pot, je pela v narodnozabavnem ansamblu Vrtnica, s katerim so gostovali v tujini, nato pa se povezala z Otom Pestnerjem, se šolala pri Darji Švajger in sodelovala na izboru Ema ter v šovih Slovenija ima talent in Nova zvezda Slovenije.

S pesmijo Senza ste bili prva rezerva na nedavnem festivalu Melodije morja in sonca, kjer ste pred leti že slavili. Ali mislite, da bi se pesem, če bi tekmovali na festivalu, uvrstila visoko, ali o tem ne razmišljate?

Res je, Melodije morja in sonca imajo v mojem srcu prav posebno mesto, saj sem pred leti tam doživela enega najlepših trenutkov svoje kariere. Letos sem se festivala udeležila kot prva rezerva, a sem bila iskreno vesela, da sem bila kljub temu del tega čudovitega dogajanja – tokrat iz popolnoma druge perspektive. Ne razmišljam o tem, kam bi se pesem lahko uvrstila, saj Senza ni nastala z mislijo na tekmovanje. Je izpoved, trenutek iskrene notranje svobode. A če bi jo lahko podelila s festivalskim občinstvom, bi bila to le dodatna lepota.

Prisluhnite njeni novi pesmi Senza:

Zakaj ste se odločili za preplet slovenščine in italijanščine? Od kje izvira vaša ljubezen do jezika naših sosedov?

Takoj bom iskrena – italijanščina je kot moj drugi dom. Živim in delam v Novi Gorici, dobesedno z eno nogo v Sloveniji, z drugo v Italiji. Ta stik kultur, melodij, jezikov je nekaj, kar me oblikuje že vso življenje. Italijanski jezik zame ni tuj, je čustven, glasben, eleganten. Zdelo se mi je povsem naravno, da se Senza izrazi v obeh jezikih, saj tudi sama živim med njima. Pesem s tem dobi svoj edinstven mediteranski značaj in širino, ki presega meje.

Pesem spominja na slog priljubljenega festivala Sanremo, v spremljevalnih vokalih pa lahko slišimo glas nekdanje evrovizijske predstavnice BiH. Ali tudi v vas tli želja, da bi nekoč nastopili na Evroviziji?

Sanremo me navdihuje že od malih nog – tam sem prvič začutila, kaj pomeni glasba, ki prihaja iz srca. V čast mi je, da Senza v ljudeh vzbuja podobna čustva. Posebno vesela pa sem, da se mi je pri vokalih pridružila izjemna Maya Sar, eden najlepših glasov Evrope, predvsem pa krasna ženska z veliko dušo. Kar zadeva Evrovizijo ... Iskreno? Da, kdaj pa kdaj pomislim na to. Ne kot na cilj, ampak kot na platformo, kjer lahko z močno pesmijo, univerzalnim sporočilom in iskrenostjo dosežeš srca ljudi. Če se kdaj zgodi, bom na to pripravljena.

Tatjana Mihelj živi in dela v Novi Gorici. Foto: Katjuša Karlovini/Foto Studio Sol

Širša javnost vas je pred leti spoznala v oddaji Nova zvezda Slovenije. Kakšne spomine imate na to obdobje in izkušnjo sodelovanja v pevskem šovu?

To je bil zame zelo poseben čas – takrat sem prvič zares razumela moč neposrednega stika z občinstvom. Šov mi je dal priložnost, da se preizkusim, da izzovem samo sebe in da ugotovim, kaj z glasbo želim povedati. Najlepši spomini so mi ostali na ljudi – tekmovalce, mentorje, gledalce, ki so me sprejeli z odprtim srcem. Danes gledam nazaj z nasmehom in hvaležnostjo.

Komu ponavadi najprej zavrtite končno različico neke nove pesmi – je to partnerka ali kdo drug?

Vedno najprej moji Maji. Ona je moj prvi poslušalec, moj najstrožji kritik in največja podpora. Brez nje Senza ne bi bila to, kar je – njen občutek, iskrenost in uho so zame dragoceni. In ko vidim, da jo pesem premakne, da v njenih očeh nekaj zasveti, potem vem, da sem na pravi poti.

