Pevec Gregor Ravnik je sredi vseh svojih obveznosti, ki jih opravlja poleg pevske kariere, našel čas tudi za izdajo svoje nove skladbe, s katero napoveduje drugi studijski album, ki prihaja jeseni. Vsestranski operni pevec in tenorist, ki z lahkoto prehaja med popom, muzikalom in opero, je tudi pri tokratni pesmi ostal zvest svoji iskreni osebni izpovedi. V rubriki Hitrih 5 je priljubljeni pevec spregovoril še o ozadju svoje najnovejše skladbe, svojih nadaljnjih načrtih za prihodnost in tudi o tem, ali si bo v poletnem času privoščil dopust.

Kaj je navdihnilo vašo novo pesem, ste jo z avtorji ustvarili iz osebne izkušnje ali gre bolj za domišljijski motiv?

Melodijo za pesem sta Marko Hrvatin in Mitja Bobič napisala na poletnem oddihu na Hrvaškem, z besedilom pa je – kot vedno do zdaj – celotno zgodbo izjemno čutno zaokrožil Drago Mislej Mef, ki poslušalca naše skladbe Slike z morja popolnoma preslika tako na morje kot v poletje.

Gregor Ravnik? Foto: Friends Production

Najbolj znani zobozdravnik med pevci Gregor Ravnik že dve leti piše svojo lastno glasbeno zgodbo. Po zmagi na festivalu Kdo jeNajbolj znani zobozdravnik med pevci Gregor Ravnik že dve leti piše svojo lastno glasbeno zgodbo. Po zmagi na festivalu Melodije morja in sonca leta 2023 , kjer se je kot solist predstavil širšemu slovenskemu občinstvu, je nadaljeval samostojno kariero. Še pred tem so ga ljudje poznali kot enega izmed treh pevcev v zasedbi Trio Vivere. Februarja lani je izdal svoj albumski prvenec Med nama, zdaj pa s svojo spremljevalno zasedbo koncertira po večjih in manjših slovenskih odrih. Poleg solistične kariere je dejaven tudi v muzikalu Veronika Deseniška in operi. Jeseni bo izdal svoj drugi album ter ga septembra predstavil na velikem koncertu v Cankarjevem domu.

Prisluhnite Sliki z morja:

Zakaj ste se tokrat pri videopodobi pesmi odločili za preprostejši in minimalistični slog?

Pesem se mi zdi poletno preprosta in sem jo tudi z videom želel popeljati v poletno vzdušje s preprostim slogom. Že ob prvem poslušanju sem si zaželel minimalistične upodobitve skladbe.

Minimalističen in avtentičen videospot so z ekipo posneli na italijanski obali v Lignanu. Foto: Friends Production

S pesmijo pa tudi napovedujete novo glasbeno poglavje. Kaj lahko vaši poslušalci od njega pričakujejo?

Slika z morja napoveduje tudi moj nov, drugi album, ki bo izšel jeseni letos, tik pred velikim koncertom v Cankarjevem domu. Že pri ustvarjanju novih pesmi imam občutek, da so vse optimistične, prinašajo neko pozitivno vzdušje. Predvsem pa imam rad proces, ko s celotno ekipo pišemo in ustvarjamo nove pesmi, se povezujemo in družimo ne samo na odrih, ampak tudi drugod.

Kakšni so vaši nadaljnji glasbeni načrti? Ali lahko v prihodnje pričakujemo več tovrstnih skladb in ali bo vaš drugi album, ki ga napovedujete za jesen, v podobnem duhu?

Mogoče je skladba Slika z morja nekakšen odmik od mojega značilnega zvoka, ampak se mi zdi, da se pri ustvarjanju nove glasbe ne smemo omejevati. Z ekipo ustvarjamo raznolike skladbe in nas vedno vodi skupna ljubezen do podobnih stilov. Vsekakor pa vse prilagodimo mojemu vokalu in interpretaciji.

"Poletje bo ponovno kar pestro – čaka me kar nekaj projektov in koncertov." Foto: Friends Production

Kako bosta videti vaše poletje in začetek jeseni? Vpeti ste namreč v veliko projektov. Boste našli kaj časa za oddih z najbližjimi?

Poletje bo ponovno kar pestro – čaka me kar nekaj projektov in koncertov. Zdaj smo v polnem pogonu v predstavi Veronika Deseniška (ravno sedim tik pod odrom na celjskem Starem gradu in gledam proti Friderikovem stolpu), sledijo predstave, ki jih pripravljamo v Poletnem gledališču Studenec, ter seveda priprave na moj veliki koncert v Cankarjevem domu 14. septembra, česar se že zelo veselim. Potem sledi še nekaj jesenskih koncertov po Sloveniji, med drugim se ponovno vračam v Celje v Celjski dom, tako da pravi oddih pride verjetno šele po vsem tem naštetem. Upam. (Smeh, op. a.)

"Z besedilom pa je – kot vedno do zdaj – celotno zgodbo izjemno čutno zaokrožil Drago Mislej Mef, ki poslušalca naše skladbe Slike z morja popolnoma preslika tako na morje kot v poletje," je prepričan Ravnik. Foto: Friends Production

Oglejte si še: