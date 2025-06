Da Slovenci preveč tarnamo in premalo uživamo, je prepričana slovenska pevka Neisha, ki s svojo novo skladbo Nama besede so čist odveč pozdravlja poletje in poziva k širjenju dobre volje. "Tarnanje je kar nacionalni šport. Pa če res fino pojamraš, potem še prej dobiš 'zlati gumb' in si v finalu," pravi pevka, ki nam je zaupala tudi, zakaj ne mara ljudi, ki nesrečnost jemljejo kot del svoje identitete, in česa bi si pri ljudeh želela več.

Pevko in pianistko Nežo Buh, ki ustvarja pod umetniškim imenom Neisha, slovenska javnost pozna že dve desetletji, ko je izdala svoj prvenec Planet za zadet in se zapisala v srca mnogih. Podobne ritme vnaša tudi v svojo novo pesem Nama besede so čist odveč, s katero pozdravlja novo obdobje, toplo vreme in visoke vibracije.

43-letna Neisha se vrača s podobnimi ritmi kot leta 2005, ko je očarala Slovenijo. Foto: Snežka Kuralt Zakaj po vašem mnenju ljudje danes preveč tarnamo in premalo uživamo?

Ker je to kar nacionalni šport. Pa če res fino pojamraš, potem še prej dobiš "zlati gumb" in si v finalu (smeh, op. p.). Ljudje se lažje poistovetijo s tabo (javno osebo, op. p.), če potarnaš, če se pohvališ, se težje. Da si videti dobro, se dobro počutiš, če ti dobro gre in če to izžarevaš, je to že za marsikoga oblika samohvale. Jaz res ne maram ljudi, ki npr. svoje diagnoze in "nesrečnost" jemljejo kot del svoje identitete, saj mogoče niti ne vedo, kaj bi s sabo, če bi bili zdravi in opolnomočeni. Jamrati je res najlažje. Tudi če karierno v življenju nisi tam, kjer bi rad bil. Želje, v katere ne usmeriš svojega časa, sredstev in energije, so zgolj in samo želje.

Kakšnih lastnosti bi si pri ljudeh in poslušalcih želeli več oziroma na drugi strani manj?

Da bi bolj znali ceniti kakovostne koncerte, talent, virtuoznost in tehnično dovršenost, posvečenost in brutalno iskrenost. Nasmihanja in fejka je povsod že dovolj. Pa tudi umetna inteligenca nas bo prehitela po levi in po desni, kakorkoli to jemljete ... Ti časi so tu, ampak človeka v živo, njegovih rok in glasu in energije ter čarovnije, ki jo pričara s svojo glasbo, izvedeno v živo, pa ne bo mogla nadomestiti.

Kdo je v novi pesmi mala?

Mala je prijateljica, ki me je naložila v avto in odpeljala v neznano. Na žur. Na glasno muziko. Na večer brezskrbnosti in naključij. Brez pričakovanj. Brez razočaranj. Pri pesmi je prisostvovala s spremljevalnim vokalom in v videu je prijela za volan, to je Tara Ahačič, izjemno talentirana avtorica in pevka, s katero sodelujem že dlje časa, je pa tudi članica mojega spremljevalnega benda.

Poglejte videospot za njeno novo pesem Nama besede so čist odveč:

Komu običajno najprej zavrtite končno različico sveže pesmi – je to partner ali kdo drug?

Seveda. In rada pridobim tudi objektivno mnenje kolegov glasbenikov, pa da se izdelek posluša na več studijskih zvočnikih in tudi v avtu, na slušalkah ... Vse je treba preveriti, ker ko v prekratkem času slišiš preveč različic miksov in variacij sorazmerij parametrov v aranžmaju, si včasih že nerazsoden. Tako kot bi npr. v parfumeriji hoteli izbrati med petnajstimi parfumi – ne gre. Tri mogoče povonjamo enega za drugim, potem je pa že treba vdihniti malo kave vmes.

Kako boste preživeli poletne mesece, se česa še posebej veselite?

Gore in morje, malo tu, malo tam, tudi dobri koncerti bodo vmes, za začetek skočim na Inmusic festival v Zagreb.

Videospot je posnela s prijateljico Taro Ahačič, ki jo je naložila v avto in odpeljala v neznano. Foto: Snežka Kuralt

