Štajerski glasbenik in pevec Žan Videc je še vedno aktualni zmagovalec lanskoletnega festivala Melodij morja in sonca, letos pa se je kot eden izmed tekmovalcev predstavil tudi na Emi 2025. V rubriki Hitrih 5 je spregovoril o svoji novi pesmi Kje zdaj je tvoje srce, o sodelovanju z zapeljivim dekletom v novem videospotu in tudi o svojem poletnem preživljanju prostega časa. Ob tem je razkril, kje mu čas teče počasneje.

O čem govori vaš novi singel? Ali ste temo zanj črpali iz svojega življenja?

Res je. Ponavadi vedno najdem navdih v svojem življenju, v svojih izkušnjah. Pesem Kje zdaj je tvoje srce govori o podoživljanju spominov, hkrati pa želji po ustvarjanju novih. V iskanju novega srca, ki te napolni v celoti, vendar se spet lahko zgodi marsikaj (smeh, op. a.).

Foto: Rok Breznik Photography

Foto: Rok Breznik Photography Žan Videc je v zadnjem letu po lanski zmagi s pesmijo Neznano na 43. festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu, zmagi s pesmijo Med oblaki na glasbenem natečaju Radio SI Standsout 2024 in nastopu s pesmijo Pusti, da gori na izboru za pesem Evrovizije na festivalu EMA 2025 predstavil še svoj najnovejši singel Kje zdaj je tvoje srce, v katerem raziskuje čustva izgubljene bližine in minljivosti ljubezni. Poleti bo s svojo skupino in avtorskimi pesmimi nastopal po vsej Sloveniji.

V pesmi se sprašujete tudi, kje se nahaja posameznikovo srce. Pa vaše, je že oddano?

Res je. Pomembno je, da ljubimo in smo ljubljeni.

V vašem novem videospotu se pojavi tudi igralka. Kakšen je bil vajin odnos in ali sta na in po snemanju ostala strogo profesionalna?

Tako je. V videospotu igra tudi model in pevka Lara Tanšek. Najin odnos je profesionalen, vedno pa nastanejo nova prijateljstva in dobro je tako!

Videospot za skladbo Kje zdaj je tvoje srce si oglejte spodaj:

Kaj pripravljate za poletje in jesen, ki sta za glasbenike običajno zelo pestra in zasedena?

V poletnih mesecih imamo veliko nastopov po različnih mestih in tudi na poslovnih dogodkih. V jeseni pa se že veselim, da bomo lahko predstavili tudi naš prvi (studijski) album in naredili dva večja koncerta v Mariboru in Ljubljani. Upam, da boste z nami tudi vi.

V novem videospotu se mu je pridružila model in pevka Lara Tanšek. Foto: Rok Breznik Photography

Kaj radi počnete, ko ne nastopate in snemate novih pesmi? Ali boste našli tudi čas za krajši poletni oddih?

Zelo rad grem na morje, saj mi tam čas teče počasneje. Drugače pa rad uživam življenje v dobri družbi, ob kakšni dobri jedi in pijači, hkrati pa se z družbo skupaj prepustimo novim dogodivščinam.

