Žan Videc na Emo pride s pesmijo, kakršne od njega nismo vajeni

Žan Videc se bo na Emi predstavil s skladbo Pusti, da gori, za katero pravi, da je "čisto drugačna od večine tistih, ki jih zdaj pripravljamo za moj prvi album". Štajerski pevec, ki je mnenja, da so vsi letošnji nastopajoči drug drugemu konkurenca, je že stari znanec tekmovalnih odrov, saj je lani zmagal na festivalu Melodije morja in sonca. V pogovoru za Siol.net pa je razkril tudi, katera pesem preteklih slovenskih evrovizijskih izvajalcev se mu je najbolj vtisnila v spomin.

Žan Videc je lani zmagal na festivalu Melodij morja in sonca (MMS), kaj pa štajerski pevec pričakuje od Eme 2025? "Pričakujem predvsem nova spoznanja, nove prijatelje in si želim slišati čimveč dobre slovenske glasbe. Imeti se 'fajn', tako kot smo z ekipo šli na festival Melodije morja in sonca z namenom, da uživamo. Tudi danes je vzdušje zelo dobro in prva stvar je, da se imamo lepo," je za Siol.net pojasnil Videc.

Z njim smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo. Žan Videc je glasbenik in pevec, ki prihaja iz Maribora. Skupaj z ekipo – z znanima glasbenikoma bratoma Sarjaš – pripravljajo njegov prvi album. Lani je postal tudi zmagovalec enega najuglednejših slovenskih glasbenih festivalov Melodije morja in sonca (MMS) z dolgo tradicijo, na katerem je slavil s skladbo Neznano.Lani je kmalu po zmagi spregovoril tudi za portal Siol.net Z njim smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo.

Zakaj bo svojo pesem odpel v slovenskem jeziku?

Kot je povedal Videc, se je pesem enako kot večina preostalih, "z Goranom Sarjašom imava namreč tak način dela", zgodila v slovenščini. Dodaja, da pred ustvarjalnim procesom nikoli ne razmišljajo o tem, da bi že vnaprej določili, ali bo pesem v slovenščini ali angleščini. "V tistem trenutku se nama je obema zdelo, da bi ta pesem lahko imela slovensko besedilo," je pojasnil.

"Mislim, da smo vsi drug drugemu konkurenca. Je pa to zelo dobro, ker bomo drug v drugem prebudili to, da damo od sebe tisto najboljše, kar znamo," je prepričan Mariborčan. Foto: Bojan Puhek

Videc je prepričan, da so vsi sodelujoči drug drugemu tekmeci in si predstavljajo konkurenco. "Mislim, da smo vsi drug drugemu konkurenca. Je pa to zelo dobro, ker bomo drug v drugem prebudili to, da damo od sebe tisto najboljše, kar znamo. Vsi smo konkurenti, mislim, da ni nikogar, ki bi rekel, da si nismo," je odgovoril na vprašanje, kdo na Emi mu predstavlja največjo konkurenco.

Včasih je že majhna iskrica dovolj za velik ogenj

Pojasnil je tudi, o čem govori njegova pesem, s katero se bo predstavil občinstvu. "Pesem govori o eni iskrici – včasih je lahko že majhna iskrica dovolj za zelo velik ogenj. Govori o trenutkih noči ali dneva, ko ta iskrica zaživi," je razložil in kmalu pojasnil, da se pesem precej razlikuje od pesmi, ki smo jih od njega sicer vajeni. "Pesem je čisto drugačna od večine tistih, ki jih zdaj pripravljamo za moj prvi album. Res je nekaj posebnega, zanimivega. Pesem pa se je zgodila in je taka, kot je," je dodal v odgovoru na vprašanje, ali je pesem napisana v njegovem slogu ali gre vseeno za bolj "evrovizijski komad".

Da je podpora RTV zadostna od časa, ko je izvedel, da se je uvrstil med 12 nastopajočih, je prepričan tudi sam. "Mislim, da je tega kar dovolj. Če bodo priprave še naprej potekale tako, potem mislim, da bomo imeli zanimiv januar," meni pevec.

Pri vprašanju o finančnih vložkih je Videc ponudil realen odgovor in ostal na trdnih tleh. "Povsod so neki vložki. Treba je poskrbeti za oblačila in sam nastop. Nismo pa šli v neke ogromne številke, saj smo vseeno majhni glasbeniki, ki se trudijo, in smo ostali v mejah svojega proračuna," je dejal.

Ema: otroške sanje ali velika priložnost?

Videc je pojasnil, da mu nastop na Emi ni nikoli predstavljal uresničitev otroških sanj, vsekakor pa je prepričan, da je Ema lahko lepa priložnost za razvoj ustvarjalca v prihodnosti. "Nikoli ni bilo res nekih sanj. Je pa zato zdaj nekaj, kar je želja. To je zagotovo res velika in lepa priložnost za vse glasbenike in ustvarjalce. In tudi velik potisk naprej v vse smeri," je povedal.

Na Evroviziji sta se Vidcu najbolj vtisnila v spomin nastop in skladba Maje Keuc. Foto: Bojan Puhek

Pesmi ostalih izvajalcev seveda še ni slišal, zato je komentiral le vprašanje, kaj meni, da njegova pesem ima, česar preostale nimajo. "Drugih pesmi še nisem slišal, tako da ne vem. Bi pa rekel predvsem to, da je to naš komad in del nas, to smo mi. Tako da je tako kot mi malo zanimiv in nevsakdanji."

Kot iz topa pa je Videc izstrelil odgovor na naše vprašanje, kdo izmed preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas že zastopali na Evroviziji, se mu je najbolj vtisnil v spomin. "Morda nastop Maje Keuc, tisti komad je bil hud!" je bil jasen mariborski pevec.

