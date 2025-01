Na letošnji Emi bosta nastopili kar dve slovenski pevki, ki sicer živita in ustvarjata v tujini. Poleg July Jones bomo spoznali tudi mlado Trine Slabe, ki z družino že deset let živi v ZDA, trenutno pa študira na Nizozemskem. Kot je povedala v pogovoru za Siol.net, je bila odločitev, da se prijavi na izbor, zelo spontana in nepremišljena, a se je iztekla njej v prid. "Ko sem izvedela, da sem se uvrstila med tekmovalce, sem bila povsem iz sebe," je dejala.

Foto: Bojan Puhek Kdo je Trine Slabe?



Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo. 19-letna slovenska pevka od leta 2015 z družino živi v ZDA. Trenutno se izobražuje na Nizozemskem, kjer študira politologijo, njena strast pa je glasba. Predstavlja se z imenom Trine, izdala pa je že nekaj samostojnih pesmi – Soulmate, If I Could in Livin' Wild.Pred selitvijo v Ameriko je živela na Koroškem, kamor se rada vrača, saj so tam njena družina in prijatelji. Na Emi se bo predstavila s pesmijo Grace, za katero pravi, da "ima evrovizijski potencial in je zelo spevna".Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo.

Od kod odločitev za prijavo na Emo, glede na to, da v Ameriki Evrovizije ne poznajo?

V zadnjih letih je Evrovizija tudi v Ameriki bolj prepoznavna, predvsem po zmagi skupine Måneskin, ki se je uveljavila na mednarodnem trgu. Jaz trenutno študiram na Nizozemskem. Odločitev, da se prijavim na Emo, je bila zelo spontana in nepremišljena. Povezavo za prijavo mi je poslal moj fant in rekla sem si, zakaj pa ne, nimam česa izgubiti, to bi mogoče bila dobra izkušnja. Ko sem izvedela, da sem se uvrstila med tekmovalce, sem bila povsem iz sebe. Sem pa zelo zadovoljna, da sem se odločila za to.

Ste kljub selitvi zadnja leta spremljali Evrovizijo in Emo?

Malo ja, malo ne. Zelo mi je v spominu ostalo leto 2015, ko nas je na Evroviziji zastopal duo Maraaya. Takrat sem bila navdušena, da sta šla Slovenca na Evrovizijo z angleškim komadom in se uvrstila zelo visoko. Podrobneje pa sem Evrovizijo začela spremljati v zadnjih nekaj letih, predvsem ko so nas zastopali Joker Out in Raiven. Zdaj pa bo to del mene. Letos jo bom zagotovo spremljala, tako ali pa drugače (smeh, op. p.).

Se radi vračate v Slovenijo oziroma na Koroško, od koder izvirate?

Ja, to je moj dom. Sem se pridem spočit. Nimam nekega stalnega doma, ker se ves čas selimo, v Sloveniji pa imam družino in prijatelje. Mogoče nimam fizičnega doma, se pa počutim doma tam, kjer je moja družina.

Trine in Jon Vitezič sta med mlajšimi izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Emi. Foto: Bojan Puhek

Ste veseli oziroma se vam zdi prav, da so se na RTV po dveh letih internih izborov odločili, da znova organizirajo Emo?

Mislim, da je to zelo dober način, da se pokaže, kdo ima talent. To je priložnost, da se še neuveljavljeni glasbeniki pokažemo na višji ravni. Veliko neznanih izvajalcev bo dobilo možnost, da na neki način postanejo znani oziroma prepoznavni. To je lahko marsikomu v veliko korist. Interna izbora v zadnjih dveh letih z Raiven in Joker Out nista bila slaba, ampak mislim, da je Ema bolj zabavna za vse.

Nastop na Emi predstavlja kar velik finančni zalogaj. Ste sami vložili veliko?

Ema je naložba v samega sebe. Zdi se mi, da moraš v življenju investirati sam vase, da nekam prideš. Mislim, da smo vsi, ki smo se prijavili, finančno dovolj sposobni. Drugače ne bi bili tukaj. Ampak ne razmišljamo o tem. Za večino bo to enkratna življenjska izkušnja. Denar vedno pride nazaj, izkušnja pa ostane. Vsak evro je vreden.

Kaj lahko razkrijete o pesmi Grace, s katero boste nastopili na Emi?

Mislim, da sem ostala zvesta sama sebi in svojemu stilu. Zagotovo se mi zdi, da ima ta pesem večji evrovizijski potencial kot karkoli drugega, kar sem izdala doslej. Tisto je bilo primernejše za radie, album in koncerte in ne toliko za Evrovizijo. Grace pa je poppesem, alternativna, vključuje tudi orkestralne elemente. Bomo videli. Mislim, da bo ljudem zelo všeč. Vsi, ki so pesem že slišali, so mi rekli, da je zelo spevna, da gre v uho. To je super, saj pomeni, da se bo ljudem prepevala, kar je moj cilj.

Ker se z družino ves čas selijo, nima stalnega doma. Foto: Bojan Puhek

Kdo med nastopajočimi na letošnji Emi vam predstavlja največjo konkurenco?

Zagotovo Klemen Slakonja, to je očitno. Pa tudi July Jones. Ona je moja vzornica oziroma to, kar bi rada postala tudi sama, saj se je uveljavila na mednarodni ravni. Evrovizija so njene sanje že od nekdaj, je zelo vztrajna in primerna za takšno tekmovanje. Če bo šla na Evrovizijo, bom zelo vesela zanjo, ker trdo dela in je dobra v tem. Se mi pa zdi, da imamo vsi enako možnost. Občinstvo in žirija znata presenetiti, ljudje imajo radi nove obraze in svežo glasbo. Mislim, da je igra zelo poštena. Slišala sem že izseke nekaterih pesmi in sem zelo zadovoljna s konkurenco. Bo zelo napeto, občinstvo bo imelo težko odločitev.

Kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se vam je najbolj vtisnil v spomin?

Tako kot sem že rekla, sta mi v spominu močno ostala Maraaya. Takrat je bil komad Here For You res velik hit. Zagotovo tudi Maja Keuc, ki je vrhunska vokalistka. Zelo sem se zabavala tudi, ko so nas zastopali Joker Out. To so moji trije favoriti. Iz časov Jugoslavije pa seveda tudi Pepel in kri s pesmijo Dan ljubezni. To je bil res ikoničen nastop.

