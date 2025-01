Med tistimi, ki so se uvrstili v letošnji izbor za slovenskega evrovizijskega predstavnika, je tudi že poznano ime. July Jones na Emi ne bo nastopila prvič, spoznali smo jo lahko leta 2022, ko se je s pesmijo Girls Can Do Anything uvrstila v finale. Že takrat je napovedala, da se bo na izbor znova prijavila prihodnje leto, a ji sreča ni bila naklonjena, saj so slovenskega predstavnika kar dve leti zapored izbrali interno. Letos pa se je vrnila s še več izkušnjami, samozavestnejša in prepričana v svojo skladbo. "Prišla sem zmagat," je odločno dejala v pogovoru za Siol.net.

Kdo je July Jones?



July zase pravi, da je panseksualka. Foto: Bojan Puhek Je 26-letna slovenska pevka, tekstopiska in glasbena producentka, rojena v Ljubljani, ki že od 15. leta živi in dela v tujini. Takrat se je namreč sama preselila v ZDA, pri 18 letih pa v London, kjer zdaj tudi živi. Njeno pravo ime je Julija Aljaž.



V zadnjih letih je nanizala vrsto uspehov, med drugim je leta 2023 na festivalu Eurosonic Noorderslag v nizozemskem Groningenu prejela nagrado Music Moves Europe za najboljšega novega evropskega izvajalca. Prejela je tudi denarno nagrado v višini deset tisoč evrov in podporo pri prodoru na evropske glasbene odre. Je ena najbolj poslušanih slovenskih glasbenic na Spotifyu.



Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo.

Po prvotnem razočaranju, da so leta 2023 slovenskega evrovizijskega predstavnika izbrali interno in ne na Emi, se je July Jones v celoti osredotočila na prihodnji razpis in kot glasbenica močno napredovala. "Zelo sem vesela, da tisto leto Eme ni bilo. V zadnjem letu sem si vzela čas, da se pripravim, spremenila sem zvok in prišla sem zmagat," je dejala.

V primeru, da ne zmaga, bo razočarana, a kljub vsemu vesela za izkušnjo: "Ema je res top, RTV je top, zelo se veselim nastopa in svoje pesmi, še posebej pa vseh vizualnih učinkov. Zelo se veselim, da lahko gledalcem pokažem, s čim sem se ukvarjala v zadnjem letu."

Prvega februarja se bo za zmago borila s pesmijo New Religion, za katero pravi, da ni v njenem stilu: "Pesem ni takšna, kot ste bili doslej vajeni." Pri pisanju se je zgledovala po kraljici popa Britney Spears izpred dvajsetih let, ko je s skladbami Oops!…I Did It Again, Toxic in Gimme More kraljevala na vrhu glasbenih lestvic. "Veliko več je melodije in petja, pesem je veliko bolj spevna," je še dodala 26-letnica.

Sodelovala z lanskoletnim zmagovalcem Nemom

Pravo ime July Jones je Julija Aljaž. Foto: Bojan Puhek V svoj nastop, ki vključuje tudi plesalce in kostumografe, je vložila vse, kar ima, tako da je Ema zanjo precejšen finančni zalogaj. A se s tem ne obremenjuje, saj ji morebitna uvrstitev na Evrovizijo pomeni ogromno. V intervjuju za Siol.net leta 2023 je poudarila, da bi v primeru, da bi se uvrstila na Evrovizijo, rada zmagala. "Evrovizija je precej politična, mislim pa, da je trenutno tudi zelo alternativna. Veliko je mladih in pop glasbe. Zdi se mi, da lahko s svojo pesmijo pridem res daleč," je prepričana letos.

Marsikdo ne ve, da četudi na njej še ni nastopila, je v Evrovizijo močno vpeta že več let. "Veliko sem pisala za prejšnje izvajalce na Evroviziji, recimo za Anglijo in lansko leto za zmagovalno Švico. Delala sem z veliko izvajalci, vsi imamo podoben zvok, zato se mi zdi, da lahko pridem zelo daleč," nam je pojasnila.

Od leta 2022, ko je prvič nastopila na Emi, se je močno spremenila. "Ko zdaj gledam nazaj, sem bila takrat še 'dojenček' (smeh, op. p.). V zadnjih treh letih sem bila na turneji, spremenila sem svoj zvok, res sem se osredotočila na to, da postanem takšna, kot sem letos. Naredila sem 180-stopinjski obrat," pravi.

Na to spremembo je močno vplivala tudi tujina, kamor se je preselila, saj je vedela, da je tukaj kot javne deklarirane homoseksualke ne bodo sprejeli. Od svojega 18. leta živi in dela v Londonu, kjer je med drugim sodelovala s korejsko skupino BTS, Miley Cyrus, Bello Thorne in Charli XCX. "Letos sem na Emo in v Slovenijo prišla z vsem znanjem, ki ga imam iz tujine. Na Evroviziji bi rada predstavila svoje korenine," še doda.

Se ji zdi prav, da so se na RTV Slovenija po dveh letih internih izborov odločili, da znova organizirajo Emo?



"Upam, da bo Ema vsako leto. Sploh letos smo se zbrali res mladi glasbeniki, kar se mi zdi zelo pomembno. Mislim, da imajo vsi veliko potenciala, konkurenca je močna. Upam, da mi uspe zmagati."

Nad July Jones je navdušena tudi pevka Astrid, ki se bo na izboru predstavila s pesmijo Touché. "July Jones me je krasno presenetila. Zelo mi je všeč njen karakter, rada bi preživela še več časa v njeni družbi," je Astrid dejala v pogovoru za Siol.net. Foto: Bojan Puhek

"Klemen Slakonja je zagotovo velika konkurenca"

Izmed drugih tekmovalcev ji veliko konkurenco predstavlja Klemen Slakonja, a v času našega pogovora z njo njegove pesmi še ni slišala, zato v to ne more biti povsem prepričana. "Dokler ne slišim pesmi, ne morem reči," je povedala.

Med preteklimi izvajalci, ki so na Evroviziji zastopali Slovenijo, so jo navdušili Joker Out in Raiven, s katerimi tudi sicer veliko sodeluje. "Za Raiven sem napisala album, tako da ima podoben zvok kot jaz," je poudarila. Sicer pa so med njenimi vzorniki tudi Sestre s pesmijo Samo ljubezen.

