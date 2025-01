Vsestranska in energična Astrid Ana Kljun se je na Emo prijavila že predlani, ko so za evrovizijsko predstavnico interno izbrali pevko Raiven. Letos pa je bila sreča na njeni strani, uvrstila se je namreč med 12 izvajalcev, ki se bodo potegovali za zmago na Emi in s tem povezano uvrstitev na Evrovizijo. Po "norem" decembru so se ji tako porušili vsi načrti, da se bo v začetku letu spočila, saj se intenzivno pripravlja na prihajajoči nastop. "Če sem čisto iskrena, nisem preveč srečna, ko počivam. Imam preveč energije in res rada živim. Na odru bomo naredili 'raztur'," nam je zaupala.

28-letna harfistka, plesalka in operna pevka, ki zase pravi, da je alternativna umetnica. Ni pa navdušena samo nad glasbo in nastopanjem, zaposlena je kot producentka in kreativna direktorica. Je tudi mamica hčerke Sofiji in partnerka glasbenika Tomaža Zupančiča, ki je poleg v njeni skupini še del skupine MRFY. Izobraževala se je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2019 magistrirala iz klasičnega petja. Njena strast pa je tudi popularna alternativna glasba. Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Astrid v resnici ni škandalozna, tako se imenuje le njena skupina, s katero bo nastopila na nacionalnem evrovizijskem izboru – Astrid & The Scandals. Predstavili se bodo s skladbo Touché, ki jo je pevka označila za "udaren feministični punk štiklc". Pravi, da je pesem podobna svetovnemu hitu, saj ni samo alternativna, ampak ima t. i. hook in speven refren.

Tako kot v samo pesem je prepričana tudi v nastop, za katerega bo potrebovala veliko kondicije. "Če bo kaj zmagalo, bo zmagala celotna točka, saj smo vanjo dali dušo in srce," je 28-letnica povedala v pogovoru za Siol.net. V oddaji, ki bo na sporedu 1. februarja, napoveduje plesni spektakel, s plesalkami pa bodo na odru naredile "raztur".

Ko počiva, ni srečna

Na nastop se intenzivno pripravlja vse od decembra, ko so imeli s skupino zadnji nastop v tujini. Od aprila do začetka decembra je bila skupina Astrid & The Scandals namreč na turneji po Evropi, na kateri so med drugim obiskali Berlin, Atene, Krakov in Prago ter več krajev po Sloveniji. Prav na dan, ko bo na sporedu Ema, izide tudi njihov prvi album Today at 18:48, na katerem bo "nabor vsega, kar sem, kar sva midva s partnerjem in kar je naša, zdaj po novem, skupina". Pesmi, ki jih izdajo, si načeloma niso podobne, saj pravi, da rada preseneča.

December je bil zanjo precej delavno zahteven, saj se ne ukvarja le z glasbo, ampak je zaposlena kot producentka in kreativna direktorica: "Imeli smo veliko polnovrednih dogodkov, nastopala sem tudi na kabaret šovih in korpo dogodkih. Ko smo izvedeli, da gremo na Emo in da je treba že do desetega v mesecu oddati posnetek nastopa, so se nam porušili vsi načrti, da se v začetku leta spočijemo."

"Ampak če sem čisto iskrena, nisem preveč srečna, ko počivam," se še pošali in doda, da je v štirih dneh kar trikrat počistila okna. "Že vse življenje nekako usklajujem ogromno stvari hkrati, to je moj modus operandi, imam ADHD, preveč energije in res rada živim. To mi gre res dobro. Sicer pa zelo rada berem in si v sebi želim, da bi lahko bila na plaži in en teden samo brala. Toda mislim, da na koncu vseeno ne bi bila srečna," nam pove v smehu.

Astrid (na desni) v družbi sotekmovalke Eve Pavli (na levi), ki se bo na Emi predstavila s skladbo Niti.

Kondicijo nabira s tekom na domači stezi

Pevki, ki med pogovorom kar poka od energije, kondicije sicer ne manjka, a za nastop na Emi se bo morala še posebej potruditi. "Na odru sem lahko 15 minut, plešem in pojem in je vse odlično izpeljano. To počnem ves čas. Ko v nastop vključim nove pesmi, mi je pa zelo težko. Telo se mora navaditi. Pred dnevi je prek pošte prispela moja nova tekalna steza, tako da ko bom končala z intervjuji, grem za pol ure teč in pet hkrati," je priznala.

Bo z nastopom na Emi uresničila otroške sanje? "Uresničitev mojih otroških sanj je, da sem svobodna, avtentična in srečna. Letos sem točno takšna in mislim, da se je nastop pojavil ravno zaradi tega. Moje otroške sanje so biti znana po vsem svetu s svojo glasbo in mislim, da to še sledi."

Medtem ko za marsikaterega glasbenika nastop na Emi predstavlja velik finančni zalogaj, Astrid pravi, da je vse odvisno od tega, koliko si pošten. "V ekipi imam najboljšo prijateljico, ki me bo naličila. Vse projekte delava skupaj in vedno jo plačam. Sicer mi gre s ceno kdaj na roko, ampak tudi v ekipi za Emo bo plačan vsak. Tudi plesalke, ki so mlade, želim s tem naučiti, da znajo postaviti svojo ceno," je poudarila. Zadnjih nekaj mesecev je pridno delala in privarčevala denar, saj želi svoji ekipi zagotoviti kakovostno plačilo, ki si ga zasluži.

Zaupala nam je zgodbo njene koreografinje, ki se ji je v preteklosti večkrat zgodilo, "da so jo ljudje peljali žejno čez vodo". "Jaz ne želim biti ta človek, še en kamenček v mozaiku teh ljudi," pove. In doda: "Ljudi je treba plačati. Ker živimo v svetu, kjer je kapitalizem na vrhuncu. Se je pa treba zavedati, da plačilo ne sme biti vedno samo finančno. S človekom moraš tudi lepo delati. To je moja filozofija. Mislim, da se imajo plesalke in celotna ekipa lepo in da bodo na koncu vsi zadovoljni. Za to se bom maksimalno potrudila."

Nekoliko drugače je sicer potekalo snemanje videospota za pesem Release Me, kjer so vsi delali brezplačno. Videospot je namreč posnela za prijateljico, ki je prebolela raka, in so ji želeli pričarati lep dan. "Na tem projektu so vsi zavestno delali brezplačno. Je pa vsak dobil goodie bag (vrečko z dobrotami, op. p,) v vrednosti 200 evrov, imeli so topel obrok, razpoloženje je bilo čudovito in imeli smo se res krasno. Vsi pravijo, da je bil to eden od njim ljubših projektov," je dejala.

Skupino Astrid & The Scandals poleg pevke sestavljajo še njen partner Tomaž Zupančič na klaviaturah, basist Luka Flegar in bobnar David Nik Lipovac.

Burni odzivi glede internega izbora

Astrid Ano Kljun smo lahko spoznali že v oddaji Ema freš leta 2020, kjer se je 18 mladih izvajalcev potegovalo za nastop na finalnem izboru Ema 2020, kjer je slavila Ana Soklič s pesmijo Voda. Je bila pa tudi med tistimi, ki so se na izbor prijavili predlani, RTV Slovenija pa je kasneje sprejela odločitev, da kljub razpisu na Evrovizijo pošilja Raiven. To je v javnosti sprožilo burne odzive, postopek pa je preverila tudi komisija za preprečevanje korupcije (KPK). "Nisem bila edina, bilo nas je okrog 120. Ampak lani se je zgodilo, kar se je zgodilo," je komentirala Astrid.

Tovrstnim internim izborom sicer ne nasprotuje, "če bi za to vsi vedeli". "Lansko leto so šli preko glasbenikov, kar je bilo narobe. Mislim, da se letos tega tudi zavedajo, saj je vzdušje povsem drugačno. Ko sem prišla na Emo, sem si rekla, da je zdaj prišlo moje leto in da je v ozadju Eme ekipa, ki ji je res mar. Zelo sem vesela, da je Aleksander Radič (dolgoletni vodja slovenske delegacije na Izboru za pesem Evrovizije, op. p.) nazaj. Sem njegova velika oboževalka," še pove.

July Jones (na desni), ki bo nastopila s skladbo New Religion, jo je pozitivno presenetila.

Z njo smo spregovorili tudi o tem, kaj meni o sotekmovalcih in kdo izmed njih ji predstavlja največjo konkurenco. "Na druge tekmovalce ne gledam kot na konkurenco. Lahko povem, da sem spoznala July Jones, ki me je krasno presenetila. Zelo mi je všeč njen karakter, rada bi preživela še več časa v njeni družbi. Potem Žan Videc, ki je zmagal Melodije morja in sonca, mi je bil kot pojava všeč že takrat, je krasen fant," je povedala.

KiKi pozna že od prej, "sezula" jo je na lanskem festivalu Ment, kjer "ves koncert nisem zaprla ust". "Vesela sem, da so na Emi tudi metalci in zelo mlada Trine, kar se mi zdi krasno. Joj, pa da sploh ne govorim, kako velika oboževalka Zvezdane Novaković (ZveN) sem. Ona je srce, umetnica, pevka," poudarja. Četudi ni izpostavila vseh, se veseli nastopa prav vsakega. "Letos je Ema res nekaj posebnega. Čutim, da je to energetsko pravi prostor za vse nas, da zrastemo. Zakaj bi drug na drugega gledali kot na konkurenco?" še dodaja.

Kdo od preteklih slovenskih predstavnikov se ji je najbolj vtisnil v spomin?



"Zala in Gašper, ker sta bila drugačna. Mislim, da sta s tem, ko sta se uvrstila na Evrovizijo, presenetila vse. Tisto leto se mi zdi, da bi lahko bila Ema premišljena vnaprej (smeh, op. p.), ampak sta ta scenarij porušila. Všeč mi je bilo, ko sta rekla, da jima je na Evroviziji grozno in ne želita biti tam."



"Pri ljudeh cenim, da so tako iskreni in to povedo. Zakaj bi lagal? Če nočeš biti tam, to povej. To so človeška čustva. Vem, da je to težko. Ne vem pa, kako težko je. Upam, da letos izvem (smeh, op. p.). Vsak, ki je šel na Evrovizijo, je prestal ogromno mero stresa, ogromno priprav, tako da samo kapo dol vsem."

