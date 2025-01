Klemen Slakonja na Emo prvič kot tekmovalec: Definitivno si želim zmage

Igralec in pevec Klemen Slakonja ima izmed vseh nastopajočih na letošnji Emi največ izkušenj z odrskimi deskami na tem tekmovanju, saj je Emo vodil že štirikrat. Tokrat se bo na Emi prvič predstavil kot tekmovalec z imenom Klemen in pesmijo How Much Time Do We Have Left, s katero odpira tudi svoje novo glasbeno obdobje. Kot je poudaril v pogovoru za Siol.net, si zmage na Emi zagotovo želi, ker meni, da so z ekipo pripravili paket vsega tega, kar je delal že v preteklosti.

Zakaj boste svojo skladbo zapeli v angleščini?

Pravzaprav ni šlo za odločitev, pesem je nastala in prišla v angleškem jeziku sama od sebe. V zadnjih treh letih sem se intenzivneje ukvarjal najprej z glasbeno produkcijo, pisanjem pesmi, v tujino sem hodil na delavnice, kjer sem sodeloval z raznoraznimi tujimi avtorji in tako je nekako čisto naravno ven prišla angleščina. Zdi se mi, da se mi je bilo v preteklosti lažje izražati oziroma sem veliko delal v angleščini. Tudi na mojem kanalu na YouTubu se je nabralo ogromno sledilcev iz tujine. Ko imaš enkrat tako zaledje tovrstnih sledilcev, se ti zdi, da moraš novo vsebino ponuditi v angleščini. Verjetno ti to ostane v glavi in naposled pesem nastane v angleščini. Ko besedilo želiš prevesti v slovenščino, zveni butasto.

Kot je povedal Klemen, se lahko osredotoči le na svojo izvedbo, vse drugo ni v njegovih rokah. Foto: Bojan Puhek

Zdi se, da ste vse svoje napore usmerili v Emo. To drži? Kako potekajo vaše priprave na nastop in ali ste pričakovali izbor med 12 nastopajočih na Emi?

Ne da bi ob tem želel zveneti prevzetno, sem, ko sem pesem predstavil svojim bližnjim, dobil občutek, da je to pesem, ki se ljudi dotakne. Nekako sem potem pričakoval, da se bo dotaknila vsaj kakšnega izmed članov žirije in da se bo pesem uvrstila na Emo.

Ali bo prepričala še pet strokovnih komisij in potem še ljudstvo, pa ni več v mojih rokah. Lahko se osredotočim le na svojo izvedbo in to je to.

Kdo je Klemen Slakonja?



Klemen Slakonja, ki bo na Emi nastopil z imenom Klemen, je Emo vodil v letih 2011, 2012, 2016 in 2020. 39-letnik diplomirani igralec AGRFT je bil od leta 2010 do 2018 član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana. Sodeloval je tudi v radijski oddaji Radio Ga-Ga ter televizijskih oddajah, kot sta Hri-bar in NLP. Leta 2020 je Slakonja izdal svoj prvi samostojni božični EP, s Small Bandom pa aktivno nastopa po vsej Sloveniji in v tujini ter tudi pripravlja prvi samostojni LP. Širšo mednarodno pozornost je pritegnil leta 2016 s parodijo lika in dela ruskega predsednika Vladimirja Putina. Poleg lika Putina je v svojih videoposnetkih upodobil tudi papeža Frančiška, Donalda in Melanio Trump ter Angelo Merkel. Z njim smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Se na Emi nadejate zmage? Ali bi bilo vse drugo razen predstavljanje Slovenije na Evroviziji za vas velik neuspeh?

Zagotovo si želim zmage na Emi in poti na Evrovizijo, ker se mi zdi, da smo z ekipo pripravili paket vsega tega, kar sem delal v preteklosti. Ravno smo posneli video, v katerem sem imitiral vse evrovizijske zmagovalce od leta 2000, a to bo izšlo po Emi in nočem, da kakorkoli vpliva na končno uvrstitev. V vsakem primeru, če zmagam ali ne, bo to prišlo ven. Po drugi strani pa je tukaj iskrena zgodba, ki se lahko dotakne velikega števila ljudi. Letos lahko rečem: "I am going all in." Ne glede na vse, kar bo, pa bo. To pač ni v mojih rokah.

Kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se vam je najbolj vtisnil v spomin? Imate najljubšega?

Vsi so mi ljubi, obožujem jih. Ampak Sestre s pesmijo Samo ljubezen je verjetno moja najljubša slovenska zmagovalka.

Za marsikoga je nastop na Emi in morebitna uvrstitev na Evrovizijo uresničitev otroških sanj. Je tudi pri vas tako?

Da, na neki način je. Morda Eme ne dojemam kot uresničitev sanj, ker sem jo že štirikrat vodil in so mi te odrske deske precej znane. Evrovizija pa bi pomenila neki korak naprej na tej poti.

"Po vseh zabavnih preobrazbah, ki sem jih naredil v preteklosti, je zdaj čas, da odvržem maske, stopim v areno, izruvam svoje srce in ga ponudim na pladnju. Zavedam se, da si bo marsikdo privoščil pojedino, a zdi se mi pomembno, da pokažemo svojo ranljivost," je nedavno na Instagramu v objavi, v kateri je dodatno pojasnil pomen svoje pesmi, zapisal Klemen Slakonja. Foto: Bojan Puhek

Kaj lahko še poveste o svoji pesmi?

Pesem je v angleščini, govori pa o mojih občutjih, ki sem jih doživljal, ko so moji partnerki Mojci Fatur postavili diagnozo neozdravljive bolezni, ki pa jo je potem premagala. Tako kot je ona vlila upanje meni, jaz upam in verjamem, da lahko ta pesem vlije upanje marsikomu.

