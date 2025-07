"Minus 30. Let. Okoli. Sodelavec izbrskal. Hvala, Zvone," je ob fotografiji, ko so jo kot mlado novinarko RTV Slovenija pred okoli 30 leti ujeli na enem izmed terenskih javljanj, zapisala znana televizijska voditeljica, novinarka in publicistka Rosvita Pesek.

Fotografijo izpred tridesetih let so komentirali tudi številni uporabniki družbenega omrežja. Večina komentatorjev je bila pozitivna in so pohvalili njen videz: "Bila in ostaja najbolj prijetna in lepa RTV-novinarka", "Lepa in prijetna prej in zdaj."

Danes 60-letna Rosvita Pesek je svojo kariero na nacionalni televiziji kot diplomirana novinarka začela konec 80. let prejšnjega stoletja. Sprva je pripravljala predvsem pogovorne oddaje, kot sta Žarišče in Omizje, med drugim pa je opravljala tudi delo novinarke in urednice aktualno-dokumentarnega programa. Zadnja leta je širši javnosti znana predvsem kot voditeljica večerne informativne oddaje Odmevi na Televiziji Slovenija.

Med drugim je Pesek na podlagi raziskovalnega dela pripravila številne dokumentarce, med njimi: Projekt osamosvojitev (1996), Roška, pripoved ulice (1998), Demo(s)kracija (2000), Jože Pučnik – Korak pred drugimi (2004) ter Lustracija (1998). Pesek, sicer doktorica zgodovine, je tudi avtorica več knjig o osamosvojitvi Slovenije in monografij izjemnih slovenskih osebnosti.