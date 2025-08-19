V živo: Slovenci v precej praznih Stožicah hitro povedli za 10

Slovenski košarkarji imajo priložnost za prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo čez dober teden začelo v Katovicah. V Stožicah, ki niso preveč polne, se od 20. ure merijo z Veliko Britanijo, ki je prav tako še brez zmage. Na obračunu igra tudi Luka Dončić. Rezultat na Sportalu spremljamo v živo.

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025 Torek, 19. avgust:

Slovenija - Velika Britanija 27:16

Slovenija je pred torkovo tekmo z Veliko Britanijo odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil le na dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal svoj zvezdniški status. Proti Latviji je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno, a ni šlo za resno poškodbo.

Selektor Aleksander Sekulić je peto tekmo v pripravah na EuroBasket začel z najbolj izkušeno peterko, ki mu je na voljo: Dončić, Klemen Prepelić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić (v zaključku prve četrtine pa je namesto Dončića igral Aleksej Nikolić). Tekmo je s trojko odprl Prepelič, kar je bil dober obet. Izkušeni košarkar se na prvih tekmah v napadu še ni zares izkazal. Z zaporednima trojkama Hrovata in Dončića je Slovenija v četrti minuti povedla s 13:8. Minuto pozneje je bilo po ukradeni žogi in zabijanju Murića že plus 10 (19:9).

Selektor ima na voljo še štirinajst igralcev, dvanajsterico, ki bo 25. avgusta odpotovala na Poljsko, pa bo določil po zadnji prijateljski tekmi v četrtek v Beogradu s Srbijo.