Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
M. P., Š. L.

Torek,
19. 8. 2025,
20.18

Luka Dončić evropsko prvenstvo pripravljalna tekma EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca

Peta pripravljalna tekma na EuroBasket 2025, Slovenija - VB

V živo: Slovenci v precej praznih Stožicah hitro povedli za 10

"Napaljeni" Alen Omić pred začetkom tekme z Veliko Britanijo.

Foto: Aleš Fevžer

"Napaljeni" Alen Omić pred začetkom tekme z Veliko Britanijo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski košarkarji imajo priložnost za prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo čez dober teden začelo v Katovicah. V Stožicah, ki niso preveč polne, se od 20. ure merijo z Veliko Britanijo, ki je prav tako še brez zmage. Na obračunu igra tudi Luka Dončić. Rezultat na Sportalu spremljamo v živo.

Luka Dončić
Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025

Torek, 19. avgust:
Slovenija - Velika Britanija 27:16

Slovenija je pred torkovo tekmo z Veliko Britanijo odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil le na dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal svoj zvezdniški status. Proti Latviji je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno, a ni šlo za resno poškodbo.

Selektor Aleksander Sekulić je peto tekmo v pripravah na EuroBasket začel z najbolj izkušeno peterko, ki mu je na voljo: Dončić, Klemen Prepelić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić (v zaključku prve četrtine pa je namesto Dončića igral Aleksej Nikolić). Tekmo je s trojko odprl Prepelič, kar je bil dober obet. Izkušeni košarkar se na prvih tekmah v napadu še ni zares izkazal. Z zaporednima trojkama Hrovata in Dončića je Slovenija v četrti minuti povedla s 13:8. Minuto pozneje je bilo po ukradeni žogi in zabijanju Murića že plus 10 (19:9).

Selektor ima na voljo še štirinajst igralcev, dvanajsterico, ki bo 25. avgusta odpotovala na Poljsko, pa bo določil po zadnji prijateljski tekmi v četrtek v Beogradu s Srbijo.

Aleksander Sekulić
Luka Dončić
Jaka Blažič
Žiga Daneu
Luka Dončić
Luka Dončić evropsko prvenstvo pripravljalna tekma EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca
