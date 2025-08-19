Marku Padjenu in Edu Muriću se bo v ljubljanski Iliriji, ki bo v novi sezoni nastopala v prvi ligi ABA, pridružil še en slovenski reprezentant. To je center Robert Jurković, ki je bil v minuti sezoni član novomeške Krke.

Robert Jurković je v sezoni 2021/2022 že nosil dres Ilirije, zadnje tri sezone pa je igral v dresu novomeške Krke. Pred tem je bil eno sezono član Cedevite Olimpije. V pretekli sezoni je 23-letnik v ligi ABA v povprečju dosegal 6,2 točke in 2,1 skoka v 15 minutah na tekmo. V domačem prvenstvu je imel povprečje 6,2 točke in 3,9 skoka. V Iliriji bi utegnil imeti precej večjo vlogo, še posebej po poletju s slovensko reprezentanco, ko si zdaj nabira novo znanje in izkušnje.

Sin legende tivolskih obročev Ivice Jurkovića, ki ima 207 centimetrov, je eden od 14 kandidatov za mesto v slovenski dvanajsterici na EuroBasketu 2025, ki se začne čez sedem dni. Ekipi Ilirije se bo pridružil po reprezentančni akciji, skupaj z Edom Murićem, Markom Padjenom in pomočnikom selektorja Luko Bassinom.