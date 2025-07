Edo Murić Foto: www.alesfevzer.com Govorilo se je že nekaj dni, zdaj je KK Ilirija vročo zgodbo potrdila. Edo Murić je z ekipo iz hale Tivoli podpisal triletno pogodbo. V minuli sezoni je igral za špansko Lleido, pred tem pa je bil štiri sezone član Cedevite Olimpije. Izkušeni 33-letni krilni košarkar je v svoji bogati kariero nosil še dres Parkljev, Krke, Partizana, Banvita, Efesa, Zielone Gore in zagrebške Cedevite. S Krko in Olimpijo je osvojil kar osem slovenskih državnih naslovov. Je pa tudi dolgoletni član slovenske reprezentance, s katero je leta 2017 osvojil evropsko zlato.

"Igralec z izkušnjami z najvišje ravni se pridružuje ambicioznemu projektu Ilirije – kot vodja na parketu in v garderobi. Njegovo znanje, karakter in prisotnost bodo imeli ključno vlogo pri naslednjih korakih kluba. Edo, dobrodošel nazaj v Ljubljano!" so na družabnih omrežjih zapisali pri KK Ilirija, ki se je pod vodstvom trenerja Stipeta Modrića prebil v ligo ABA.