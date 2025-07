Spremembe pri Krki

Jan Rebec (letnik 1993, 192 centimetrov) je v minuli sezoni v dresu Širokega igral v ligi ABA 2, kjer je bil po rednem delu drugi najbolje ocenjeni posameznik tekmovanja. Na tekmo je v povprečju dosegal 17,4 točke, 4,8 skoka in 3,2 asistence. Svojo košarkarsko pot je začel v domači Pivki. V karieri je nosil dres številnih slovenskih in tujih klubov: ŠD Koš Koper, MARC Ajdovščina, LTH Castings, Šenčur, Petrol Olimpija, KK Šentjur, KK Krka, Borac (BiH), Zlatibor (Srbija) in Široki (BiH). V sezoni 2020/21 je že igral za Krko in s klubom osvojil pokalni naslov (Pokal Spar).

"Vesel sem, da se vračam v Novo mesto, v klub, kjer sem že preživel uspešno sezono. Veselim se sodelovanja z ekipo in strokovnim štabom, ki se mu zahvaljujem za zaupanje. Upam, da bomo z dobrimi predstavami navdušili navijače, ki bodo tudi v novi sezoni glasno podpirali klub in nas ponesli do dobrih rezultatov," je ob vrnitvi povedal Jan Rebec.

V novi sezoni bo med drugim združil moči z Nikom Bačvićem, ki ostaja v Novem mestu. "Vesel sem, da ostajam v Krki tudi v svoji tretji zaporedni sezoni. V zadnjih dveh letih sem pridobil veliko izkušenj in dozorel kot igralec. V prihajajoči sezoni nas čakajo še zahtevnejši nasprotniki, tako v slovenskem prvenstvu kot v Ligi ABA. Verjamem, da bomo nadgradili lanskoletne dobre predstave in dosegli še boljše rezultate," je ob tem povedal Bačvić.

