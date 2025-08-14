V živo: Celje spet leti, Olimpija v prvih treh minutah dobila dva gola, a ...

Slovenska predstavnika v kvalifikacijah konferenčne lige ta četrtek zvečer igrata povratna dvoboja tretjega kroga. Celjani, ki so prejšnji teden v gosteh nadigrali Lugano s kar 5:0 in poskrbeli za eno najveličastnejših predstav slovenskih klubov v Evropi, gostijo Švicarje (20.00). Ob polčasu je bilo 1:1. Olimpija po remiju z 0:0 gostuje v vroči Albaniji pri prvaku Egnatii. Zmaje prvič vodi Nizozemec Erwin van de Looi.

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog, druge tekme):

Četrtek, 14. avgust:

Kovačević se ne ustavlja, 11. gol sezone

Albert Riera bo v četrtek s Celjem branil kar pet zadetkov prednosti proti Luganu. Foto: Guliverimage Celjani, ki so v prejšnji sezoni navdušili s prebojem v četrtfinale konferenčne lige, kjer so namučili Fiorentino, so v knežjem mestu gostili starega znanca Lugano in potrjevali napredovanje v zadnji krog kvalifikacij. Prvo tekmo so namreč dobili s 5:0.

In čeprav so imeli grofje tolikšno prednost, so bolj aktivno začeli povratno tekmo. V peti minuti je s prvim strelom poskusil branilec Damjan Vuklišević. Vendarle so povedli gostje, ko so v 13. minuti dobili 11-metrovko. Žan-Luk Leban je bil premagan, zadel je Ante Grgić. Celje si je res želelo še eno zmago in sredi prvega polčasa je izenačilo. Izvrstno je v kazenski prostor podal Mario Kvesić, tam pa iz težkega položaja zadel Franko Kovačević. To je bil njegov že 11. gol v tej sezoni, sedmi v Evropi. V 35. minuti je imela domača ekipa dve odlično priložnosti za prvo vodstvo na tekmo. Močan strel Nikite Josifova je branil vratar švicarske ekipe, nakar je po podaji Kvesića iz kota prečko zadel Vuklišević. Ob koncu polčasa je še enkrat zadel Kovačević - po lepi timski akciji - a se je izkazalo, da je bil že na začetku akcije v prepovedanem položaju Josifov. Gol torej ni veljal in je bil izid polčasa 1:1 (6:1 skupno).

Prva postava Celja:

Celjskih 11 za povratno tekmo proti Luganu. 👑 pic.twitter.com/Pylpizgi4F — NK Celje (@NKCelje) August 14, 2025

Erwin van de Looi v Ljubljani sodeloval z rojakom. Strokovnemu štabu se je pridružil 54-letni Marcel Groninger. Ivan Senzen, ki je ekipo vodil po odhodu Jorga Simaa (sicer je treniral mladinsko ekipo), bo še naprej del prve ekipe, saj bo opravljal vlogo pomočnika trenerja. 🇳🇱 Erwin van de Looi bo v Ljubljani sodeloval z rojakom. Strokovnemu štabu Zmajev se je namreč pridružil tudi 54-letni Marcel Groninger. Ivan Senzen bo še naprej del prve ekipe, saj bo opravljal vlogo pomočnika trenerja. pic.twitter.com/pptuPr4RtV — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 14, 2025

Olimpija v prvih treh minutah dobila dva gola, a ...

Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. Foto: Aleš Fevžer Za razliko od Celjanov so imeli nogometaši Olimpije težje delo. Na prvi tekmi z albansko Egantio je bilo 0:0. Če pa bi zmaji podobno kot prejšnji teden v Stožicah na zelenici prikazali bistveno več od tekmeca, hkrati pa bi bili tudi učinkovitejši (Alex Tamm je zapravil 11-metrovko, Marko Brest pa zatresel okvir vrat), bi nadaljevali evropsko sezono. Dvoboj leta za Olimpijo se je vpisal v zgodovino tudi kot prvi, na katerem je zmaje vodi nizozemski strateg Erwin van de Looi.

Začetek tekme bi bil za Olimpijo lahko več kot šokanten. V prvih treh minutah so Ljubljančani dobili dva gola, a na njihovo srečo zaradi prepovedanega položaja noben ni veljal.

Prva postava Olimpije:

Nastopili so še štirje klubi s slovenskimi legionarji. Til Mavretič (Levadia) je odigral celotno tekmo. Potem ko so prvo tekmo dobili s 3:2, so na povratni z Differdangeom po podaljšku izgubili z 1:3 in končali evropske nastope. Dušan Stojinović z Jagiellonio brani prednost s prve tekme, kjer je premagal Silkeborg (1:0). V slabšem položaju sta Žiga Frelih (Spartak Trnava), ki je na gostovanju v Romuniji proti Universitatea Craiova izgubil z 0:3, ter Mario Jurčević (Partizan), ki je doma ostal praznih rok proti škotskemu Hibernianu (0:2).

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog, druge tekme):

Sreda, 13. avgust:

Četrtek, 14. avgust: