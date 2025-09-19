Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
19. 9. 2025,
17.59

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

frizer Svetozar Kamenarič smrt

Petek, 19. 9. 2025, 17.59

1 ura, 21 minut

Umrl je priljubljeni ljubljanski frizer Svetozar Kamenarič

Avtor:
D.K.

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V starosti 93 let je umrl priljubljeni frizer Svetozar Kamenarič, ki je desetletja ustvarjal v svojem salonu v nekdanji stavbi Šumija ob Slovenski cesti v Ljubljani.

Svetozar Kamenarič je bil po poročanju časnika Dnevnik šolan frizerski mojster, ki je obvladal marsikatero pričesko. A večina strank je v njegov salon hodila zaradi striženja na kratko pričesko, t. i. ježka. Gre za pričesko, značilno za ameriške marince, ki so si lasje strigli na dolžino okoli enega centimetra ali še manj po obliki glave. Pričeska je bila zaradi nezahtevnega urejanja zelo priljubljena tudi pri športnikih.

Kamenaričevo tradicijo po poročanju Dnevnika danes nadaljuje njegov vnuk.

frizer Svetozar Kamenarič smrt
