V starosti 93 let je umrl priljubljeni frizer Svetozar Kamenarič, ki je desetletja ustvarjal v svojem salonu v nekdanji stavbi Šumija ob Slovenski cesti v Ljubljani.

Svetozar Kamenarič je bil po poročanju časnika Dnevnik šolan frizerski mojster, ki je obvladal marsikatero pričesko. A večina strank je v njegov salon hodila zaradi striženja na kratko pričesko, t. i. ježka. Gre za pričesko, značilno za ameriške marince, ki so si lasje strigli na dolžino okoli enega centimetra ali še manj po obliki glave. Pričeska je bila zaradi nezahtevnega urejanja zelo priljubljena tudi pri športnikih.

Kamenaričevo tradicijo po poročanju Dnevnika danes nadaljuje njegov vnuk.