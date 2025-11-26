Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sreda,
26. 11. 2025,
8.25

Domen Prevc Anže Lanišek Falun Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc smučarski skoki

Smučarski skoki, Falun, kvalifikacije (m), velika skakalnica

Ni počitka, skakalci se selijo na večjo skakalnico. Kvalifikacije ob 11. uri.

Anže Lanišek je na srednji skakalnici v torek zaostal le za Stefanom Kraftom. Kako se bo znašel na veliki skakalnici?
Foto: Reuters

Anže Lanišek je na srednji skakalnici v torek zaostal le za Stefanom Kraftom. Kako se bo znašel na veliki skakalnici?

Foto: Reuters

Smučarski skakalci se po torkovi tekmi na srednji skakalnici v Falunu selijo na veliko (HS 132), na kateri bodo ob 11. uri najprej kvalifikacije, ob 15.10 pa sledi že četrta posamična tekma nove sezone svetovnega pokala. Bomo videli tretje posamične slovenske stopničke? V Lillehammerju je z drugim mestom zanje poskrbel Domen Prevc, v torek pa Anže Lanišek, ki je zaostal le za Stefanom Kraftom. Ob Prevcu in Lanišku se po vstopnico za tekmo odpravljajo še Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Anže Lanišek
Sportal Lanišek le za novim rekorderjem, ki je prehitel Ahonena, Hrgota tekmo ocenil kot odlično #video

Natrpan spored moške sezone svetovnega pokala se nadaljuje s posamično tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Gre za že peto tekmo v šestih dneh, četrto individualno preizkušnjo za skakalce.  

Na švedskem prizorišču, ki bo leta 2027 gostilo nordijsko svetovno prvenstvo, so fantje v torek tekmovali na srednji napravi. Že 46. zmage v svetovnem pokalu se je veselili avstrijski as Stefan Kraft, ki je postal tudi rekorder po številu točk v tem tekmovanju – prehitel je legendarnega finskega skakalca Janneja Ahonena – in oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Kraft je le za 2,2 točke prehitel Anžeta Laniška, ki se je podpisal pod druge posamične stopničke slovenskega moškega tabora sezone.

Danes bodo skakalci tekmovali še na večji skakalnici. Trening se bo začel ob 9. uri, ob 11. uri sledijo kvalifikacije, v katere je prijavljenih 68 tekmovalcev. Med njimi je pet Slovencev.

Domen Prevc je šesti skakalec svetovnega pokala. | Foto: Guliverimage Domen Prevc je šesti skakalec svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Kot prvi si bo tekmo poskušal zagotoviti Lovro Kos (številka 23), ki je v torek dogajanje spremljal kot gledalec, saj je obstal v kvalifikacijah. Sledili bodo Rok Oblak (39), ki je včeraj z 21. mestom dosegel najboljši rezultat v karieri svetovnega pokala, Timi Zajc (58), včeraj 13. Domen Prevc (63), ki mu večje skakalnice še bolj ustrezajo, in Lanišek (64).

Tekma s 50 skakalci je predvidena ob 15.10.

Sledi selitev na Finsko, na Švedsko pa prihajajo skakalke

Skakalci se bodo nato preselili na Finsko, v Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, v Falun pa prihajajo skakalke, tu bodo tekmovale v petek in soboto.

Falun, velika skakalnica, kvalifikacije

