Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
26. 12. 2025,
18.33

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Petek, 26. 12. 2025, 18.33

Eksplozija v mošeji v Siriji terjala smrtne žrtve #video #foto

Na. R., STA

V mošeji v sirskem mestu Homs je danes odjeknila eksplozija, ki je terjala najmanj osem smrtnih žrtev, še 18 ljudi je ranjenih, poročajo sirski mediji, ki se sklicujejo na uradne vire. Napad na manjšinsko skupnost v alavitski četrti mesta se je zgodil v času molitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S sirskega notranjega ministrstva so sporočili, da je bila mošeja med petkovo molitvijo tarča "teroristične eksplozije". Ministrstvo je okoli mošeje vzpostavilo varnostni kordon in navedlo, da so začeli preiskavo in zbiranje dokazov. Po navedbah varnostnih virov, ki jih povzema sirska tiskovna agencija Sana, prvi izsledki preiskave kažejo, da je eksplozijo povzročila eksplozivna naprava, nameščena v mošeji.

Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Saraja Ansar al Suna, ki je bila ustanovljena po padcu režima Bašarja al Asada pred dobim letom dni.

Sirsko zunanje ministrstvo je zatem obsodilo eksplozijo in jo označilo za "strahopetno kaznivo dejanje", ki se je zgodilo v "kontekstu ponavljajočih se obupanih poskusov spodkopavanja varnosti in stabilnosti ter širjenja kaosa med sirskim ljudstvom".

Že druga eksplozija v verskem objektu

V mestu Homs živi večinoma sunitsko prebivalstvo, a ima tudi več območij, kjer pretežno živijo alaviti. Medtem ko je večina Sircev sunitov, je bil lani decembra odstavljeni voditelj Bašar al Asad iz skupnosti alavitov, katerih vera izhaja iz šiitskega islama. Vse od Asadovega strmoglavljenja iz Homsa poročajo o ugrabitvah in umorih, katerih tarča so pripadniki te manjšinske skupnosti.

Odkar so islamistične oblasti pred enim letom prevzele oblast v Siriji, je to že druga eksplozija v verskem objektu. Junija je v samomorilskem bombnem napadu v cerkvi v Damasku umrlo 25 ljudi.

Marca je bilo na obalnih območjih Sirije ubitih na stotine alavitskih civilistov, oblasti pa so oborožene Asadove podpornike obtožile, da so z napadi na varnostne sile sprožili nasilje. Nacionalna preiskovalna komisija je navedla, da je bilo takrat ubitih več kot 1.400 pripadnikov alavitov.

